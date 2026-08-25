При нашей жизни: Глава Роскосмоса назвал сроки освоения Луны

Человечество с высокой долей вероятности освоит Луну, а в перспективе доберётся и до Марса. Такое мнение высказал руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, которое опубликовано в канале «Юнашев LIVE» в мессенджере «Макс».

«Рано или поздно к этому придём. Просто ещё уровень тех технологий, которых мы достигли, не в полной мере позволяет это сделать», — сказал Баканов в первом выпуске проекта «Кулуары».

По его словам, сначала люди закрепятся на естественном спутнике Земли, затем последует Красная планета. Сейчас множество телескопов, как отечественных, так и зарубежных, изучают дальний космос и присматриваются к небесным телам за пределами нашей галактики.

При этом нынешнее поколение, считает глава госкорпорации, может увидеть первые экспедиции с развёрнутой инфраструктурой на Луне и, возможно, на других объектах. Для этого уже выделены необходимые средства.

Баканов поблагодарил президента Владимира Путина, руководство правительства и Минфин за то, что даже в непростых бюджетных условиях космическая отрасль продолжает получать финансирование для движения вперёд.

Ранее Life.ru рассказывал, что на снимке NASA увидели треногу из «Войны миров». Марсоход Curiosity сделал кадр 20 августа 2023 года во время исследования кратера Гейла. Загадочная фигура видна вдали, в левой части панорамы.