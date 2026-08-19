Ещё одна лунка: NASA показало 18-метровый кратер от падения ракеты Маска на Луне
NASA показало 18-метровый кратер от падения ступени Falcon 9 на Луну
Обложка © NASA
Отработанная ступень Falcon 9 компании SpaceX оставила на Луне кратер шириной около 18 метров. След от столкновения обнаружил орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter, сообщило NASA.
Кратер, оставленный ракетой на Луне. Видео © NASA
Ракета стартовала 15 января 2025 года и отправила к Луне посадочные аппараты, включая Blue Ghost 1. После выполнения задачи верхняя ступень осталась в космосе, а воздействие гравитации и солнечной активности со временем вывело её на траекторию столкновения со спутником Земли.
Падение произошло 5 августа 2026 года. Ступень врезалась в поверхность примерно на скорости 8,7 тысячи км/ч. В результате появился кратер диаметром около 60 футов — чуть больше 18 метров. Его глубина, по оценке специалистов, не превышает трёх метров.
LRO сделал серию снимков 11–12 августа. Чтобы поймать нужную точку, аппарат пришлось специально наклонять во время пролётов над Луной. На поиски и съёмку места столкновения ушло шесть дней.
Life.ru ещё до столкновения рассказывал, где должна упасть ступень Falcon 9 и какой кратер она способна оставить. После удара место падения первым снял южнокорейский зонд Danuri, а затем район подробно обследовал аппарат NASA.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.