Ступень Falcon 9 оставила шрам на поверхности Луны: Появились первые фото

Южнокорейский зонд Danuri передал первые снимки места падения отработанной верхней ступени ракеты Falcon 9 на Луну. Об этом пишет Daily Mail.

Столкновение произошло 5 августа возле кратера Эйнштейна. Четырёхтонная конструкция врезалась в поверхность спутника Земли на скорости около 8,7 тысячи километров в час.

Danuri начал съёмку примерно за полчаса до удара, а затем ещё семь раз пролетел над этим районом. На кадрах, полученных после столкновения, заметен вытянутый тёмный след, а также признаки изменения рельефа и разлёта лунного грунта.

Специалистам ещё предстоит определить точные размеры и форму образовавшегося кратера. Ранее предполагалось, что его диаметр может составить от 20 до 30 метров. Зонд также собрал данные об изменении отражающих и поляризационных свойств поверхности.

Ступень осталась в космосе после запуска двух частных лунных аппаратов в январе 2025 года. За последующие полтора года воздействие солнечного излучения и гравитации постепенно вывело её на траекторию столкновения с Луной.

NASA также намерено обследовать место падения при помощи аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter. Его пролёт над районом удара ожидается 11 августа.

Накануне Life.ru рассказывал, что китайские учёные создали новую карту Луны в масштабе 1:5 000 000 длиной почти три метра и шириной чуть больше метра. На ней отмечены 13 тысяч кратеров, 81 бассейн, 14 типов геологических структур и 17 видов горных пород, есть приложения для обоих полюсов. Карта составлена на основе данных китайской лунной программы. Уточнена геологическая история спутника, обновлён список минералов, улучшена классификация пород. Новая карта станет основой для строительства будущей лунной научной станции, выбора мест для посадок и поможет в изучении эволюции Солнечной системы.