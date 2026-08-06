Китай создал новую детальную карту Луны масштабом 1:5 000 000

Китайские учёные создали новую карту Луны в масштабе 1:5 000 000. Она размером почти три метра в длину и чуть больше метра в ширину. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

На карте отмечены 13 тысяч кратеров, 81 бассейн, а также 14 типов геологических структур и 17 видов горных пород. Есть отдельные приложения для Северного и Южного полюсов Луны. Карту составили на основе данных китайской лунной программы.

Учёные уточнили геологическую историю Луны и обновили список минералов на её поверхности. Благодаря высокой детализации удалось улучшить классификацию горных пород. Директор института Ян Чжимин заявил, что новая карта станет важной основой для строительства будущей лунной научной станции и выбора мест для посадки космических аппаратов. Она также поможет в изучении эволюции всей Солнечной системы.

Китайская лунная программа к августу 2026 года вышла на финишную прямую перед пилотируемой высадкой. После исторической доставки грунта с обратной стороны Луны миссией «Чанъэ-6» весной 2025 года, страна готовит запуск «Чанъэ-7» (конец 2026 года) для разведки водяного льда и ресурсов на Южном полюсе с помощью орбитального модуля, лунохода и прыгающего зонда. Параллельно создаются ракета «Чанчжэн-10» и корабль «Мэнчжоу» для первой высадки тайконавтов до 2030 года и строительства Международной лунной исследовательской станции.