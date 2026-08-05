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5 августа, 07:55

Ракета Илона Маска рухнула на Луну: Учёные ждут новый кратер и облако лунной пыли

Ступень ракеты Falcon 9 врезалась в Луну после полутора лет в космосе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sundry Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sundry Photography

Отработанная ступень ракеты SpaceX столкнулась с поверхностью Луны после более чем полутора лет неконтролируемого полета. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные NASA и специалистов по отслеживанию космических объектов

Отработанная верхняя ступень ракеты Falcon 9, принадлежащей компании SpaceX, врезалась в Луну на скорости около 8,7 тысячи километров в час. По расчётам специалистов, удар произошел в районе кратера Эйнштейна на обратной стороне естественного спутника Земли.

Этот разгонный блок вывел к Луне автоматическую миссию в 2025 году, однако после завершения работы не был сведён с орбиты и продолжил движение в космосе. Под действием гравитации его траектория постепенно изменилась, что и привело к столкновению.

По предварительным оценкам, после удара на поверхности Луны образовался новый кратер, а в космос поднялось облако лунной пыли. Непосредственно наблюдать момент столкновения с Земли было невозможно из-за места падения.

Опасности для Земли это событие не представляет. Вместе с тем учёные рассчитывают использовать последствия удара для изучения процессов образования кратеров и поведения космического мусора в окололунном пространстве.

Эксперты отмечают, что случай вновь привлёк внимание к проблеме космического мусора. По мере увеличения числа лунных миссий подобные инциденты могут происходить чаще, если не будут разработаны новые меры по утилизации отработавших ступеней ракет.

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Ранее Life.ru разобрался, что останется на Луне после столкновения и почему ржавый обломок ракеты волнует учёных куда сильнее, чем кажется на первый взгляд.

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Никита Никонов
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