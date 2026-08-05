Ракета Илона Маска рухнула на Луну: Учёные ждут новый кратер и облако лунной пыли
Ступень ракеты Falcon 9 врезалась в Луну после полутора лет в космосе
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Отработанная ступень ракеты SpaceX столкнулась с поверхностью Луны после более чем полутора лет неконтролируемого полета. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные NASA и специалистов по отслеживанию космических объектов
Отработанная верхняя ступень ракеты Falcon 9, принадлежащей компании SpaceX, врезалась в Луну на скорости около 8,7 тысячи километров в час. По расчётам специалистов, удар произошел в районе кратера Эйнштейна на обратной стороне естественного спутника Земли.
Этот разгонный блок вывел к Луне автоматическую миссию в 2025 году, однако после завершения работы не был сведён с орбиты и продолжил движение в космосе. Под действием гравитации его траектория постепенно изменилась, что и привело к столкновению.
По предварительным оценкам, после удара на поверхности Луны образовался новый кратер, а в космос поднялось облако лунной пыли. Непосредственно наблюдать момент столкновения с Земли было невозможно из-за места падения.
Опасности для Земли это событие не представляет. Вместе с тем учёные рассчитывают использовать последствия удара для изучения процессов образования кратеров и поведения космического мусора в окололунном пространстве.
Эксперты отмечают, что случай вновь привлёк внимание к проблеме космического мусора. По мере увеличения числа лунных миссий подобные инциденты могут происходить чаще, если не будут разработаны новые меры по утилизации отработавших ступеней ракет.
Ранее Life.ru разобрался, что останется на Луне после столкновения и почему ржавый обломок ракеты волнует учёных куда сильнее, чем кажется на первый взгляд.
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