Интернет поверил в жизнь на Марсе: На снимке NASA увидели треногу из «Войны миров»

На фотографии поверхности Марса заметили тёмный объект, напоминающий медузу на тонких «ногах». Необычный силуэт обнаружили на снимке NASA, сообщает Daily Mail.

Кадр марсоход Curiosity сделал 20 августа 2023 года во время исследования кратера Гейла. Загадочная фигура видна вдали, в левой части панорамы.

На фотографии, снятой менее чем за минуту до этого, объекта на том же участке нет. Следующий опубликованный кадр был сделан почти через два часа, однако камера к тому моменту уже смотрела в другую сторону.

Снимок вновь привлёк внимание после публикации любительницы космоса Кари Сивертсен. Пользователи сравнили силуэт с медузой, треногой и машинами пришельцев из «Войны миров».

Некоторые комментаторы предположили, что в кадр попал вертолёт Ingenuity. Однако аппарат находился более чем в трёх тысячах километров от Curiosity, в другом марсианском кратере.

Скептики считают «медузу» дефектом изображения или группой повреждённых пикселей. NASA находку живым существом не признавало, а само визуальное сходство не доказывает существования жизни на Красной планете.

Подобные находки часто объясняют парейдолией — склонностью человека различать знакомые образы в случайных очертаниях. Так, знаменитое «лицо» на Марсе при более детальной съёмке оказалось обычным холмом.

Ранее Life.ru рассказывал об ещё одном снимке Curiosity, который уфолог объявил неразорвавшейся ракетой длиной около двух с половиной метров. По его версии, это оружие неизвестной цивилизации, уцелевшее после древней войны, уничтожившей на Марсе всё живое. Доказательств он не привёл, но уверен, что внутри могут скрываться уникальные технологии. В соцсетях часть пользователей разглядела в объекте не ракету, а остов разбившегося летательного аппарата, собранного из нескольких секций.