На фото с Марса заметили двухметровый объект, похожий на ракету

Марсоход Curiosity сделал снимок, на котором уфолог разглядел двухметровую неразорвавшуюся ракету. О новой конспирологической теории вокруг находки на Марсе написало издание Daily Mail.

Исследователь Скотт Уоринг заявил, что обнаружил на фотографии NASA объект длиной около двух с половиной метров. По его версии, это фрагмент оружия неизвестной цивилизации, а само его наличие говорит о некой разрушительной древней войне, стёршей с лица планеты всё живое. Уфолог убеждён, что уцелевший боеприпас мог бы представлять колоссальный интерес для земных государств, поскольку внутри него могут скрываться уникальные технологии. При этом никаких доказательств этой гипотезы он не привёл.

Часть пользователей социальных сетей увидела в находке не ракету, а остов небольшого летательного аппарата. Им показалось, что продолговатый объект собран из нескольких секций, а предполагаемые крылья разрушились при жёсткой посадке. Официальная наука подобных сенсаций не подтверждает: NASA не идентифицирует объект как искусственный, и на сегодняшний день не существует достоверных подтверждений существования марсианской цивилизации или войны на Красной планете.

Ранее сообщалось, что станция Psyche сделала детальные снимки Марса во время гравитационного манёвра на расстоянии 4,6 тысячи километров от его поверхности. Съёмка велась непрерывно до, во время и после облёта Красной планеты. Помимо калибровки оптики, манёвр позволил межпланетному зонду получить дополнительное ускорение без расхода топлива.