NASA ищет добровольцев, которые год будут делать вид, что они на Марсе и Луне

NASA объявило о наборе участников для годового эксперимента по имитации жизни на Луне и Марсе. Добровольцы будут находиться в полной изоляции на Земле, выполняя задачи, максимально приближенные к реальным космическим миссиям, включая выходы в открытый космос.

Отбор обещает быть строгим: претендентам необходимо соответствовать ряду требований, главное из которых — наличие гражданства США или американской грин-карты.

Среди других критериев — возраст от 30 до 55 лет, рост не более 188 сантиметров, свободное владение английским, а также успешное прохождение медицинского и психологического обследования. Организаторы уточняют, что кандидаты не должны страдать лунатизмом, принимать снотворные и иметь диетических ограничений.

Ранее сообщалось, что NASA подверглась критике после объявления экипажа миссии Artemis III, в который вошли только мужчины (Фрэнк Рубио, Андре Дуглас, Лука Пармитано и Рэнди Бресник). Это вызвало недовольство в индустрии среди блогеров, поскольку программа Artemis изначально позиционировалась как «сестра» Apollo и связывалась с идеей высадки первой женщины на Луну. Некоторые эксперты отметили, что в отряде достаточно женщин-астронавтов, и назвали такой выбор осознанным.