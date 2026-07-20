«Бюро 1440» запустило на орбиту Земли вторую партию спутников связи

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» провела второй пакетный запуск космических аппаратов для низкоорбитальной спутниковой группировки, предназначенной для предоставления услуг связи нового поколения. Запуск состоялся 19 июля, сообщили в компании.

После выведения на опорную орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя, и центр управления полетами компании взял группировку на контроль. Аппараты приступят к целевой работе после завершения проверок и ввода в эксплуатацию.

Первый пакетный запуск, в рамках которого на орбиту вывели 16 спутников группировки «Рассвет», компания провела в конце марта. Космические аппараты оснащены системой связи на архитектуре 5G NTN, обновленной системой энергопитания, терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменной двигательной установкой.

Напомним, в марте, Россия осуществила запуск 16 спутников группировки «Рассвет», который стал первым пакетным выводом аппаратов в рамках создания целевой сети. После отделения от носителя они были переданы под управление центра и в дальнейшем начнут манёвры для выхода на расчётные орбиты. Спутники созданы на базе собственной платформы компании и оснащены связью 5G NTN, обновлёнными энергосистемами, новыми лазерными терминалами и плазменными двигателями.