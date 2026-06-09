Компания «Бюро 1440» потеряла один из спутников группировки «Рассвет»

Российский проект спутниковой группировки «Рассвет» столкнулся с потерей одного из 16 серийных аппаратов. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сайтов n2yo.com и celestrak.org, в компании «Бюро 1440» уточнили, что на орбите сейчас находится 21 спутник: 6 экспериментальных и 15 из первого пакетного запуска.

Проект «Рассвет» направлен на создание собственной спутниковой системы, которая будет обеспечивать быстрый доступ в интернет по всей России. К 2030 году компания «Бюро 1440» планирует запустить 292 спутника на орбиту.

Напомним, в марте в России вывели на орбиту 16 спутников группировки «Рассвет». Запуск стал первым пакетным выведением аппаратов в рамках формирования целевой спутниковой сети. После отделения от ракеты спутники прошли передачу под управление центра и приступят к последующим манёврам для выхода на заданные орбиты. Аппараты созданы на собственной платформе компании и оснащены системой связи на архитектуре 5G NTN. В их составе используются обновлённые энергосистемы, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменные двигатели. Также применена разработанная компанией система отделения.