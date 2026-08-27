Пять огромных «зеркал»: Роскосмос показал Байкал, Каспий и Эльтон из космоса

Роскосмос показал, как из космоса выглядят пять знаменитых водоёмов России — Каспийское море, Байкал, Селигер, Таймыр и Эльтон. Подборку спутниковых снимков госкорпорация приурочила ко Всемирному дню озёр, который отмечается 27 августа.

Кадры сделали российские спутники дистанционного зондирования Земли «Метеор-М», «Канопус-В» и «Ресурс-П». С орбиты хорошо видны огромные размеры водоёмов, их необычная форма и окружающий ландшафт.

Каспийское море

Несмотря на название, Каспий считается крупнейшим замкнутым водоёмом планеты и нередко классифицируется как озеро. Главная причина — отсутствие естественной связи с Мировым океаном.

Фото © Роскосмос

Его площадь меняется вместе с уровнем воды и оценивается примерно в 371–390 тысяч квадратных километров. Для сравнения, это сопоставимо с площадью целой Германии.

Байкал

Байкал остаётся самым глубоким озером Земли: его максимальная подтверждённая глубина достигает 1642 метров. Возраст водоёма оценивают примерно в 25 миллионов лет, благодаря чему он считается и древнейшим озером планеты.

Фото © Роскосмос

Байкал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и содержит около 20% мировых запасов незамерзшей пресной воды. Из-за длительной изоляции здесь сформировалась уникальная экосистема с большим количеством видов, которые больше нигде не встречаются.

Селигер

Селигер — не одно компактное озеро, а целая система плёсов и водоёмов ледникового происхождения на территории Тверской и Новгородской областей. Из-за сложной береговой линии, множества островов, заливов и соединённых между собой участков сверху он напоминает гигантскую мозаику.

Фото © Роскосмос

Селигер часто называют «голубым ожерельем» Средней полосы России.

Таймыр

Озеро Таймыр расположено далеко за Полярным кругом и относится к самым северным крупным озёрам мира. Значительную часть года оно сковано льдом — ледяной покров может сохраняться около десяти месяцев.

Фото © Роскосмос

Даже летом вода здесь остаётся очень холодной и в наиболее тёплые периоды прогревается лишь примерно до восьми градусов.

Эльтон

Последним в космическую подборку попало солёное озеро Эльтон в Волгоградской области. Его воды отличаются чрезвычайно высокой минерализацией, которая сильно меняется в зависимости от сезона и конкретного участка.

Рядом с Эльтоном расположен известный грязевой и бальнеологический курорт. А благодаря необычному химическому составу водоём давно представляет интерес для исследователей.

Фото © Роскосмос

Всемирный день озёр был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН сравнительно недавно. Его цель — привлечь внимание к состоянию озёрных экосистем, запасам пресной воды, загрязнению и последствиям изменения климата.

Ранее Life.ru показывал другие удивительные снимки российских природных достопримечательностей, сделанные спутниками Роскосмоса. В подборку тогда вошли в том числе Байкал, Ленские столбы и Мультинские озёра.