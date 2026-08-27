7 озёр России, которые выглядят как декорации к фантастике, хотя всё настоящее

Розовая вода, соляные пейзажи и цветущие лотосы посреди степи — звучит как кадры фантастического фильма про далёкую планету. Но эти пейзажи существуют на самом деле, а доехать до них можно на обычной машине или поезде. 27 августа отмечают Всемирный день озёр — и мы собрали семь российских водоёмов, которые выглядят так, будто природа решила пошутить над законами реальности. Никакой компьютерной графики — только вода, соль, редкие бактерии и миллионы лет геологической истории родной страны. Готовы увидеть самые красивые места нашей родины?

Байкал меняет цвет, как хамелеон

Байкал зимой: ледяной каток вместо озера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ollie_holly

Самое глубокое озеро планеты на границе Иркутской области и Бурятии кажется настоящим порталом в другой мир. Дно в его глубочайшей точке лежит ниже уровня Мирового океана, а вода такая прозрачная, что весной кажется ярко-синей, летом зеленеет, а зимой превращается в идеальный каток из голубого льда. Сквозь такой лёд видно дно на глубине нескольких метров, и туристы едут сюда именно зимой, чтобы почувствовать себя героями снежной фантастики.

Малиновое озеро на Алтае

Малиновое озеро на Алтае: почему вода розовая. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MIKHAIL BOUKHONIN

Своим цветом озеро больше напоминает морс, а не обычный водоём. Оттенок воды меняется от нежно-розового до ярко-малинового в зависимости от погоды: такой эффект создаёт живущая в солёной воде бактерия Serratia salinaria. Малиновое озеро находится на юго-западе Кулундинской степи — рядом с посёлком Малиновое Озеро и в 10 километрах от села Михайловское. Местные уверяют, что здешние соли и грязи полезны для кожи, поэтому туристы охотно купаются в розовой воде. Правда, не стоит превращаться в того самого отдыхающего, который бесит всех вокруг: шумную музыку и мусор на берегу тут точно не оценят.

Эльтон выглядит как марсианская соляная равнина

Эльтон: соляные кристаллы и цветная вода озера. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Солёное озеро Эльтон находится на севере Прикаспийской низменности, в Палласовском районе, на юго-востоке Волгоградской области, прямо у границы с Казахстаном. Крупнейшее минеральное озеро Европы заполнено рассолом, который в полтора раза солонее Мёртвого моря. Побережье усыпано сверкающими кристаллами соли, а водная гладь, в зависимости от освещения, кажется то золотисто-розовой, то багровой, то фиолетовой. Рядом с озером ещё с 1910 года работает санаторий, ведь купание в такой воде издавна считается полезным. Со стороны кажется, что перед вами не степь, а поверхность далёкой планеты после заката.

Мистическое Сейдозеро на Кольском полуострове

Сейдозеро на Кольском полуострове: тайны и легенды. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Сейдозеро на Кольском полуострове окружено легендами едва ли не сильнее, чем реальными фактами о своей природе. Название переводится с саамского как «священный», а уфологи ищут здесь следы Гипербореи среди каменных останцов на склонах. Учёные объясняют формы скал обычным выветриванием, но атмосфера места от этого не становится менее загадочной. После прогулки по здешней тайге легко устроить тихую охоту — пригодится подборка съедобных грибов России с фото и описанием.

Озеро лотосов в Волгоградской области

Озеро лотосов в Волгоградской области: экзотика в степи. Фото © ТАСС / Илья Аверьянов

Экзотические розовые цветы посреди русской степи смотрятся почти нереально. Лотосы для этих широт — редкость, ведь для этого растения куда привычнее климат Юго-Восточной Азии, а не средняя полоса России. По одной из легенд, озеро появилось как подарок местного жителя жене, хотя учёные объясняют его происхождение прозаичнее — особенностями поймы Ахтубы. Цветение лучше застать в августе или сентябре, пока лепестки не осыпались. Добраться до знаменитого озера лотосов в Волго-Ахтубинской пойме проще всего на автомобиле через мост через Волгу — в сторону Краснослободска.

Голубые озёра Кабардино-Балкарии

Голубые озёра Кабардино-Балкарии: незамерзающая лазурь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / taylon

Эти озёра переливаются оттенками от нежно-бирюзового до насыщенно-лазурного — в зависимости от погоды и освещения. Это группа из пяти карстовых озёр в Черекском районе, а самое известное среди них, Церик-Кёль, не замерзает даже в лютые морозы и не подвержено колебаниям температуры. Такой цвет объясняют сероводород в воде и особая минеральная подсветка дна. В шестидесяти километрах от Нальчика туристы находят пейзаж, будто из кадра фантастического фильма.

Озеро Псенодах в форме полумесяца

Озеро Псенодах в Адыгее: загадка исчезающей воды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Sagitov

Прячется озеро в горах Адыгеи, между вершинами Пшехо-Су и Фишт-Оштеновского массива. Местные называют его кавказским полумесяцем и считают священным, а название с черкесского переводится как «красивый колодец». Главная загадка в том, что озеро способно мельчать и снова наполняться чистой водой без видимой причины, и объяснения этому пока нет. Природа хранит тайны не хуже истории: даже гибель Помпей две тысячи лет назад до сих пор поражает археологов новыми деталями.

Семь этих озёр доказывают: за фантастическими декорациями не обязательно лететь на другой континент или включать компьютерную графику. Розовая вода, соляные пустыни и мистические скалы уже существуют в родной стране, увидеть их можно без визы и загранпаспорта. Всемирный день озёр 27 августа — хороший повод спланировать поездку хотя бы к одному из этих мест, пока лето не закончилось. А если планета кажется малоизученной, Life.ru уже собирал места в России, похожие на другую планету.