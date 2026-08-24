Вы не замечаете, как всех бесите: 7 привычек в отпуске, которые портят и ваш, и чужой отдых

Представьте очередь на паспортный контроль в разгар сезона: духота, чемоданы задевают лодыжки, а кто-то впереди минут пять роется в сумке в поисках посадочного талона. Знакомо? А теперь честный вопрос: точно ли этим «кем-то» никогда не оказывались вы? Отпуск быстро показывает настоящий характер человека и превращает обычных соседей по отелю в персонажей курортных историй. Мы собрали семь привычек отдыхающих, из-за которых даже терпеливые туристы срываются на грубость.

Неуважение к правилам и лишний багаж

Какие привычки туристов бесят окружающих на отдыхе. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ручная кладь не пролезает в рамку на стойке, паспорт долго ищется на дне рюкзака, а очередь позади растёт и начинает недобро переглядываться. Про строгие габариты для ручной клади предупреждают заранее почти все авиакомпании, поэтому удивление на регистрации никого уже не убеждает. Полчаса задержки из-за одного нерасторопного пассажира портит настроение целому самолёту людей, которые, вообще-то, ни при чём и просто хотели вовремя занять свои места.

Неуместные простые радости в самолёте

В салоне тоже хватает поводов для недовольства соседей. Подлокотник в среднем кресле формально положен тому, кому тесно, но об этом забывают пассажиры у окна и у прохода. Разутые ноги на подголовнике переднего кресла и компания, которая шумно отмечает начало отпуска ещё в баре у выхода, превращают перелёт в испытание для всех вокруг. Духота салона надоела? Есть альтернатива — пятёрка крупнейших круизных лайнеров планеты с аквапарками на борту.

Телефон и еда с резким запахом на борту

Семь привычек на отдыхе, которые портят настроение соседям. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельная головная боль — соседи, для которых личное пространство существует только у них самих. Кто-то снимает видео через плечо впередисидящего, кто-то делает маникюр прямо в кресле, а кто-то разворачивает контейнер с едой резкого запаха, будто в самолёте больше никого нет. Любая мелочь на высоте в десять километров превращается в настоящую проблему для всех вокруг, ведь пересесть подальше в замкнутом салоне попросту негде.

Шезлонги у бассейна с раннего утра

На земле поводы для раздражения не заканчиваются, а начинаются заново — теперь уже у бассейна. Кто-то встаёт затемно и застолбляет лежак полотенцем задолго до завтрака, кто-то ночует прямо в шезлонге, лишь бы не упустить место с видом на море.

Отдельные хитрецы подсыпают на чужое полотенце чесоточный порошок, чтобы точно никто не занял место. Есть план, если такие сцены достали: отдых становится доступнее уже осенью, а Сочи, Турция и Египет обещают то же море.

Мат и сигареты у бассейна

Что раздражает окружающих в поведении туристов на курорте. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дальше в списке — то, что портит настроение уже у воды. Ругань у бассейна на глазах чужих детей, курение возле людей на пляже, музыка без учёта времени суток — всё это обычные жалобы соседей по отелю в любой точке мира, от южных курортов до северных озёр. Раздражает на воде порой не только человек: недавно россиянку на курорте в Египте укусил песчаный морской угорь, способный прокусить сухожилия во время самого обычного купания у берега. Так что всегда смотрите под ноги не только на наличие окурков на песке.

Когда пляж превращается в клуб

Одни привозят с собой книгу и мечтают о полной тишине, другие — колонку и желание устроить вечеринку прямо на песке без всяких ограничений по громкости. По документам это просто музыка для настроения, а по факту выбор одного человека мешает десяткам людей вокруг, и никто не спрашивает их согласия заранее. В целом ряде курортных стран за перегиб с громкостью на пляже можно получить настоящий штраф, а не просто недовольный взгляд от людей, которых утомил чужой бас.

Огромные зонты и голый торс в городе

Раздражающее поведение туристов: аэропорт, самолёт, пляж и бассейн. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Городские каникулы вроде бы избавляют от пляжных конфликтов, но поводов для чужого раздражения не становится меньше. В узких переулках старых европейских городов огромный зонт от солнца задевает спицами прохожих, даже когда дождя нет и в помине. К этому добавляются любители снять рубашку буквально везде — на набережной, в переходе между улицами и даже за столиком в кафе, где голый торс за соседним столом откровенно портит другим людям аппетит.

Если вы дочитали список и ни разу не смутились, честно — вы редкий тип идеального попутчика. Но если вас никто никогда не раздражал в поездках, это тоже повод задуматься: вдруг список про вас, просто со стороны это заметнее именно соседям? Отказаться от привычек несложно уже в следующей поездке, а если пляжный формат надоел, стоит сменить сценарий — в России хватает мест, которые выглядят как декорации к фантастическому фильму, от мыса в 900 км от полюса до города с разницей температур в 106 градусов.