Забастовка работников пляжа в Бодруме осложнила отдых туристам на всём курорте

Сотрудники популярного пляжного клуба Xuma Beach в турецком Бодруме прекратили работу из-за конфликта с руководством. Об этом сообщает «Турпром».

Персонал отказался возвращаться к обязанностям, пока администрация не выполнит требования работников. На фоне забастовки в заведении появились перебои с обслуживанием, а часть зон временно закрыли.

По данным профсоюза работников гостиничной и туристической отрасли OTİS, причиной протеста стали условия труда и задержки выплат. Сотрудники утверждают, что им месяцами не перечисляли зарплату, рабочие смены могли длиться до 18 часов, а часть чаевых удерживалась под видом налогов.

После начала конфликта в пляжный клуб вызвали полицию. Работники заявили, что не намерены возобновлять обслуживание до урегулирования ситуации.

Забастовка пришлась на пик туристического сезона: отдыхающие столкнулись с очередями у баров, задержками уборки и закрытием отдельных участков клуба. Быстро заменить весь персонал оказалось сложно из-за нехватки работников на курортах.

Ранее Life.ru рассказывал о жалобах российских туристов на отдых в Турции: путешественники сообщали о проблемах с состоянием номеров, сервисом и инфраструктурой в некоторых отелях. В отзывах отдыхающие также обращали внимание на несоответствие заявленного уровня размещения фактическим условиям.