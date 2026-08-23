Забастовка работников пляжа в Бодруме осложнила отдых туристам на всём курорте
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Сотрудники популярного пляжного клуба Xuma Beach в турецком Бодруме прекратили работу из-за конфликта с руководством. Об этом сообщает «Турпром».
Персонал отказался возвращаться к обязанностям, пока администрация не выполнит требования работников. На фоне забастовки в заведении появились перебои с обслуживанием, а часть зон временно закрыли.
По данным профсоюза работников гостиничной и туристической отрасли OTİS, причиной протеста стали условия труда и задержки выплат. Сотрудники утверждают, что им месяцами не перечисляли зарплату, рабочие смены могли длиться до 18 часов, а часть чаевых удерживалась под видом налогов.
После начала конфликта в пляжный клуб вызвали полицию. Работники заявили, что не намерены возобновлять обслуживание до урегулирования ситуации.
Забастовка пришлась на пик туристического сезона: отдыхающие столкнулись с очередями у баров, задержками уборки и закрытием отдельных участков клуба. Быстро заменить весь персонал оказалось сложно из-за нехватки работников на курортах.
Ранее Life.ru рассказывал о жалобах российских туристов на отдых в Турции: путешественники сообщали о проблемах с состоянием номеров, сервисом и инфраструктурой в некоторых отелях. В отзывах отдыхающие также обращали внимание на несоответствие заявленного уровня размещения фактическим условиям.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.