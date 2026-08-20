Российской семье вернули 150 тысяч рублей из‑за ошибки туроператора в Турции

Семье из четырёх человек и бабушке из Нягани вернули 150 тысяч рублей после того, как турагент забронировал не тот номер в отеле Турции. Об этом пишет Kp.ru. Изначально туристы вместе с агентом выбрали хороший отель у моря и внесли 500 тысяч рублей, однако сотрудник оформил бронь на номер худшей категории: он оказался меньше по размеру, хуже по условиям и дальше от побережья.