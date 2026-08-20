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20 августа, 15:01

Российской семье вернули 150 тысяч рублей из‑за ошибки туроператора в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Morrowind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Morrowind

Семье из четырёх человек и бабушке из Нягани вернули 150 тысяч рублей после того, как турагент забронировал не тот номер в отеле Турции. Об этом пишет Kp.ru. Изначально туристы вместе с агентом выбрали хороший отель у моря и внесли 500 тысяч рублей, однако сотрудник оформил бронь на номер худшей категории: он оказался меньше по размеру, хуже по условиям и дальше от побережья.

Попытки решить вопрос напрямую с турагентством не увенчались успехом, и семья обратилась в местное управление Роспотребнадзора. В результате надзорный орган обязал вернуть 150 тысяч рублей — компенсацию за разницу в категории номера и причинённые неудобства.

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А ранее Life.ru писал, что Турция столкнулась с резким падением числа иностранных туристов. В июне средняя загрузка объектов размещения составила 45,4%, что также оказалось ниже привычных показателей.

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Дарья Нарыкова
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