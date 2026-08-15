Кот в Египет, тазик в номер и самолёт побольше: Чем удивляют российские туристы

Россияне всё чаще удивляют турагентов нестандартными пожеланиями — от тазика для стирки в гостиничном номере до поиска подходящего кота-сфинкса в Египте. Самые необычные просьбы клиентов «Газете.ru» перечислили эксперты туристической платформы «Адвентура».

Одной из самых запоминающихся стала история женщины, которая хотела отправиться в Египет в компании людей с кошками-сфинксами. Причём к животным у неё были вполне конкретные требования — подходили далеко не все.

«Клиентка хотела найти попутчиков с красивыми кошками. По её словам, в её городе «все некрасивые какие-то», — рассказал турагент Вадим Лаппаров. В процессе обсуждения путешественницу заинтересовало даже питание потенциальных «партнёров». В итоге она отправилась в Шарм-эль-Шейх и действительно нашла там подходящего сфинкса.

Другие пожелания туристов были менее экзотичными, но выполнить их оказалось не проще. Некоторые требовали подобрать поездку с гарантией полного отсутствия задержек, просили поставить в номер тазик для ручной стирки или хотели лететь исключительно на большом самолёте.

А одна отдыхающая в Геленджике после сломанного каблука потребовала компенсировать ей ремонт обуви. Другую клиентку обеспокоило фото стандартного гостиничного номера с дополнительной кроватью — женщина решила уточнить, точно ли жить там с супругом им предстоит без посторонних.

Некоторые россияне готовы строить вокруг питомцев не отдельную поездку, а целую жизнь в дороге. Life.ru рассказывал о москвичке, которая отправилась в кругосветное путешествие вместе со своим корги. За более чем 600 дней они успели посетить десятки стран, а к большой поездке хозяйка собаки готовилась и откладывала деньги шесть лет.