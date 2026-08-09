Грязь, поломки и старая мебель: Российские туристы недовольны условиями в египетских «пятёрках»

Отдыхающие из России, приехавшие в египетскую Хургаду, остались недовольны условиями в ряде местных пятизвёздочных гостиниц. Об этом сообщает «Лента.ру»

По словам туристов, отели с пятью звёздами по факту больше походят на гостиницы категории «четыре звезды»

В публикации приводится история отдыхающей по имени Ангелина, которая в мае жила в отеле Rewaya Inn Resort. Она отметила, что снаружи гостиница выглядит вполне достойно: просторная территория с бассейнами и садами, а также большой выбор блюд. Однако сами номера её разочаровали. Женщина рассказала, что сантехника и посуда были в неважном состоянии, а мебель — старой и потёртой.

Другие путешественники жаловались на грязь и поломки в ванных комнатах. Кто-то остался без горячей воды, у части гостей возникли сложности с питанием. Не порадовали и пляжи — россияне видели там мусор и сломанные лежаки.

При этом спрос на Египет растёт. По данным популярного сервиса, за первую половину 2026 года интерес к поездкам в страну увеличился на 77%. По динамике Египет обошёл Турцию: турецкие отели остаются лидерами по числу броней, но там спрос вырос лишь на 26%.

Ранее сообщалось, что россиянка отравилась после купания в бассейне отеля Reef Oasis Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе. Мария с мужем приехала на отдых на 11 дней, и на пятый день у женщины началась сильная диарея, а температура поднялась до 39,2 градуса. Позже сотрудник отеля взял пробу воды из бассейна, после чего жидкость поменяла цвет. Администрация попросила гостей покинуть бассейн и приступила к его очистке.