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Регион
29 июля, 14:17

Россиянка отравилась после купания в бассейне отеля в Шарм-эль-Шейхе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россиянка заявила, что почувствовала себя плохо после купания в бассейне египетского отеля. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

  • Россиянка отравилась после купания в бассейне отеля в Египте. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Россиянка отравилась после купания в бассейне отеля в Египте. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Россиянка отравилась после купания в бассейне отеля в Египте. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Россиянка отравилась после купания в бассейне отеля в Египте. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Россиянка отравилась после купания в бассейне отеля в Египте. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Россиянка отравилась после купания в бассейне отеля в Египте. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Россиянка отравилась после купания в бассейне отеля в Египте. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

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Мария вместе с мужем приехала на отдых в Reef Oasis Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе на 11 дней. На 5-й день поездки у женщины появились сильная диарея и высокая температура, которая поднялась до 39,2 градуса.

После выздоровления туристы снова отправились к бассейну, где ранее часто плавали. По словам пары, сотрудник отеля взял пробу воды, после чего жидкость изменила цвет.

После этого администрация попросила отдыхающих покинуть бассейн и начала его очистку. Что именно показал анализ воды, постояльцам не сообщили.

Туристы предположили, что причиной недомогания могла стать вода в бассейне. По их словам, объект остаётся закрытым.

В Ставропольском крае 80 человек отравились на базе отдыха
В Ставропольском крае 80 человек отравились на базе отдыха

Ранее туристы пожаловались на массовое отравление в пятизвёздочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. По словам отдыхающих, среди пострадавших есть дети, а гостей несколько раз доставляли в больницу с признаками бактериальной инфекции.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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