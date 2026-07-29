Россиянка отравилась после купания в бассейне отеля в Шарм-эль-Шейхе

Россиянка заявила, что почувствовала себя плохо после купания в бассейне египетского отеля. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.







Мария вместе с мужем приехала на отдых в Reef Oasis Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе на 11 дней. На 5-й день поездки у женщины появились сильная диарея и высокая температура, которая поднялась до 39,2 градуса.

После выздоровления туристы снова отправились к бассейну, где ранее часто плавали. По словам пары, сотрудник отеля взял пробу воды, после чего жидкость изменила цвет.

После этого администрация попросила отдыхающих покинуть бассейн и начала его очистку. Что именно показал анализ воды, постояльцам не сообщили.

Туристы предположили, что причиной недомогания могла стать вода в бассейне. По их словам, объект остаётся закрытым.

Ранее туристы пожаловались на массовое отравление в пятизвёздочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. По словам отдыхающих, среди пострадавших есть дети, а гостей несколько раз доставляли в больницу с признаками бактериальной инфекции.