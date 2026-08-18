5 самых больших лайнеров мира: что находится внутри плавучих городов и сколько стоит неделя там

В России спроектировали крупнейший круизный лайнер в истории отечественного судостроения: судно рассчитано на две тысячи с лишним пассажиров и превзойдёт нынешний рекорд в 329 мест. Пока российский гигант существует только на бумаге, весь мир давно бороздят настоящие плавучие города, где живут и отдыхают тысячи человек разом. Life.ru собрал пятёрку крупнейших лайнеров планеты по актуальному рейтингу и разобрался, что находится у них внутри и во сколько обойдётся неделя такой жизни.

Legend of the Seas: новый рекордсмен по длине







Официально самым длинным пассажирским судном планеты сейчас считается Legend of the Seas — лайнер всего на треть метра длиннее собственных сестёр Icon of the Seas и Star of the Seas. Корабль построили на верфи в финском Турку, а обошёлся он Royal Caribbean примерно в 2 миллиарда долларов. На 20 палубах разместились 2805 кают, при двухместном размещении лайнер берёт 5610 гостей, а максимальная вместимость доходит до 7600 человек.

Семидневный круиз на Legend of the Seas по Западному Средиземноморью с отправлением из Барселоны стоит примерно от 102 тысяч рублей с человека при двухместном размещении. Royal Caribbean предлагает на выбор 24 разные даты отправления в 2026 и 2027 годах. Кстати, рядом на той же верфи в Турку уже строят следующего представителя класса Icon — лайнер Hero of the Seas, который выйдет в море в 2027 году и, скорее всего, отберёт титул самого длинного судна у своей юной сестры.

Icon of the Seas: лайнер, который изменил правила игры





Ещё недавно этот корабль Royal Caribbean носил титул самого большого пассажирского судна планеты — с января 2024 года, когда состоялся его первый рейс. Из 20 палуб лайнера 18 доступны гостям, а рекордные шесть водных горок и крупнейший в мире бассейн на воде сделали его настоящей иконой отрасли. При двухместном размещении на борт садятся 5610 человек, а максимальная вместимость доходит до 7600 пассажиров.

Внутри у Icon of the Seas восемь тематических районов, живой парк с настоящими деревьями, ледовый каток, симулятор сёрфинга и сразу семь бассейнов на разных палубах. Лайнер круглый год уходит в недельные круизы по Западным Карибам с обязательным заходом на частный остров Royal Caribbean — Perfect Day at CocoCay, из порта Майами. Такое путешествие обходится примерно от 98 тысяч рублей с человека при двухместном размещении, а перелёт и напитки на борту оплачиваются уже отдельно.

Star of the Seas: младшая сестра – близнец Icon





Третье место среди крупнейших кораблей мира делят Icon of the Seas и Star of the Seas — почти полная копия старшей сестры, которая вышла в первый рейс летом 2025 года. У лайнера те же 20 палуб, то же число кают и абсолютно идентичная вместимость: 5610 гостей при двухместном размещении и до 7600 человек при полной загрузке. Разница между кораблями заметна разве что в деталях оформления некоторых баров и ресторанов.

Star of the Seas базируется в Порт-Канаверале во Флориде и, как и старшая сестра, круглый год курсирует по Карибскому морю с заходом на частный остров Perfect Day at CocoCay. Сейчас это самое доступное предложение среди пятёрки лайнеров-гигантов: неделя на борту стоит примерно от 84 тысяч рублей с человека при двухместном размещении. Именно такой минимальный тариф среди доступных дат отдыха сейчас показывает официальный сайт Royal Caribbean на своих страницах.

Utopia of the Seas: единственный лайнер на газе







Шестой и последний корабль легендарной серии Oasis занимает четвёртое место в мировом рейтинге и остаётся единственным судном класса, работающим на сжиженном природном газе. Лайнер начал возить туристов в 2024 году. При двухместном размещении на борт садятся 5668 гостей, а максимальная вместимость составляет 6509 человек. На борту работают восемь бассейнов, симулятор сёрфинга и зона для зип-лайна на высоте девяти палуб.

Utopia of the Seas специально заточен под короткие круизы на три-четыре ночи из Порт-Канаверала: билеты на такой мини-отдых начинаются примерно от 32 тысяч рублей с человека. Но на конец 2026 года Royal Caribbean выставила и редкий семидневный рейс — праздничное рождественское путешествие по Карибам с отправлением 24 декабря стоит уже от 139 тысяч рублей с человека, хотя впечатляющие пейзажи можно найти и куда ближе к дому, без визы и перелёта через океан.

Wonder of the Seas: экс-рекордсмен с 19 бассейнами







Пятый лайнер класса Oasis когда-то сам носил титул самого большого судна планеты, пока его не сменили более новые корабли. Первый рейс состоялся в марте 2022 года. На 18 палубах лайнера, 16 из которых доступны гостям, разместились 2867 кают, а на борту работают целых 19 бассейнов. При двухместном размещении вместимость составляет 5734 гостя, а максимально на борт помещается 7084 человека — почти население небольшого городка.

Wonder of the Seas базируется в Майами и уходит в недельные круизы по Западным Карибам с обязательным заходом на Perfect Day at CocoCay. Путешествие стоит примерно от 144 тысяч рублей с человека при двухместном размещении, а итоговая сумма отдыха обычно выходит выше: авиабилеты, напитки, интернет и экскурсии оплачиваются отдельно, а советские моряки полвека назад тоже покоряли моря на технологичном судне, только шли не за развлечениями, а к Северному полюсу.

Все пять лайнеров доказывают: современный круиз давно перестал быть просто морским переездом и превратился в отдельный отпуск со своим городом на воде. При этом указанные цены — только базовый тариф на человека, а окончательная стоимость поездки почти всегда выходит выше за счёт перелёта и дополнительных услуг на борту. Тем, кто уже мечтает о путешествии за рубеж, пригодится другая новость: прямых рейсов между Москвой и Абу-Даби с зимы станет заметно больше.