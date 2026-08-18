В России создали проект крупнейшего круизного лайнера в истории страны

В России разработали проект крупнейшего круизного лайнера в истории отечественного судостроения. Новое судно планируют использовать для международных маршрутов по Чёрному морю, а при необходимости оно сможет выходить и в Средиземноморский регион.

Проект подготовило конструкторское бюро «Вымпел». Согласно задумке, лайнер будет рассчитан более чем на 2 тысячи пассажиров – это в разы больше вместимости крупнейшего сейчас российского круизного судна «Мустай Карим», которое может принять 329 человек.

На борту хотят разместить всё необходимое для длительных путешествий: театр, рестораны и бары, магазины, спа-зону, медицинский блок и даже теннисный корт. Пассажирам предложат разные варианты размещения – от стандартных кают до номеров повышенной комфортности.

Маршруты нового лайнера могут связать российские порты с Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией. При этом характеристики судна позволят ему заходить и в некоторые порты Средиземного моря, включая греческие.

Создатели рассчитывают, что проект станет новым этапом для российского круизного флота. Сейчас отечественные пассажирские перевозки на море в основном представлены судами меньшего класса, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что Россия готовит масштабное обновление системы управления своим торговым флотом. В стране планируют создать единую систему мониторинга судов, которая позволит отслеживать их движение, техническое состояние и соблюдение требований безопасности. Новые меры должны усилить контроль за российскими кораблями в мировом океане и изменить подход к управлению флотом.