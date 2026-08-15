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15 августа, 01:56

В Минтрансе РФ рассказали, до какого возраста дети ездят бесплатно в транспорте

Минтранс: Дети могут бесплатно ездить в общественном транспорте до 7 лет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Минтрансе рассказали, до какого возраста дети в России могут бесплатно пользоваться разными видами транспорта. Возрастной порог зависит от того, идёт ли речь о самолёте, поезде, электричке или автобусе, уточняет РИА «Новости».

На внутренних авиарейсах ребёнок до двух лет может лететь бесплатно без отдельного места в сопровождении взрослого. В поездах дальнего следования бесплатный проезд предусмотрен для детей младше пяти лет, также без предоставления отдельного места.

В пригородных поездах правила действуют дольше: бесплатно можно перевозить ребёнка до семи лет. Такой же возрастной порог установлен для городских и пригородных автобусов.

А вот при поездках на автобусах междугороднего сообщения бесплатный проезд предусмотрен для детей младше пяти лет. Таким образом, наиболее продолжительный период бесплатного проезда — до семи лет — действует для электричек, городских и пригородных автобусов.

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Ранее президент РФ Владимир Путин призвал усилить контроль за перевозчиками, которые ради прибыли пренебрегают безопасностью пассажиров. На заседании президиума Госсовета глава государства отметил, что ситуация в отрасли улучшается, однако проблем по-прежнему хватает. Отдельное внимание он поручил уделить доступности транспорта для семей, соблюдению расписания и восстановлению маршрутной сети в новых регионах.

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Виталий Приходько
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