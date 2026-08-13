В России предложили бесплатно лечить детское ожирение по ОМС

В России предложили запустить федеральную программу профилактики детского ожирения и включить комплексную помощь таким пациентам в ОМС. С инициативой выступила ЛДПР, сообщили в пресс-службе партии.

Программа предполагает раннее выявление детей из групп риска и создание единого маршрута оказания медицинской помощи. По ОМС предлагается сделать доступными консультации педиатра, эндокринолога, диетолога и психолога, необходимые обследования, а также семейные программы коррекции питания.

«Мы предлагаем создать федеральную программу профилактики детского ожирения: с ранним выявлением групп риска и единым маршрутом медпомощи», — рассказала «Газете.Ru» сопредседатель «Родительского комитета ЛДПР» Дарья Голубева.

Ещё одна инициатива касается школьного питания. Бесплатными горячими обедами предлагается обеспечить не только учеников начальной школы, но и школьников 5–11-х классов. Одновременно планируется установить единые требования к качеству меню.

В ЛДПР также выступили за ограничения на рекламу вредной продукции и расширение сети бесплатных спортивных секций для детей. Согласно приведённым партией данным, ожирением в России страдают 480 тысяч школьников. Среди старшеклассников этот показатель на 60% выше, чем среди учеников младших классов.

Ранее сообщалось, что в России фиксируется резкий рост случаев детского ожирения, причём у 80% таких детей нет генетической предрасположенности. По словам медиков, эти 80% вступают во взрослую жизнь уже с артериальной гипертензией, диабетом и сосудистыми нарушениями и внешне безобидный лишний вес оборачивается высоким риском инфаркта или инсульта в молодом возрасте.