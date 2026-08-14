Россия возьмёт под контроль каждое судно в океане: Что известно о новых планах Минтранса

Минтранс готовит реформу управления торговым флотом и внедрение глобальной системы отслеживания кораблей под флагом РФ. О содержании инициативы РИА «Новости» рассказали в самом ведомстве.

Документ уже опубликован на портале проектов нормативных актов. Его подготовка велась по прямому указанию президента Владимира Путина.

«Важнейшим нововведением является создание полноценной системы мониторинга российских судов в Мировом океане», — подчеркнули в министерстве.

Речь идёт не только об определении географических координат. Чиновники намерены контролировать техническую исправность плавсредств, их укомплектованность экипажами и соблюдение трудового законодательства.

Для этого планируется усилить взаимодействие с зарубежными морскими администрациями в вопросах государственного портового контроля. Такой шаг необходим для исполнения международных обязательств.

Помимо наблюдения, законопроект вводит единую структуру управления. Функции морской администрации страны возьмёт на себя федеральное бюджетное учреждение, созданное на базе действующих администраций морских портов.

Документ также упрощает бюрократические процедуры. Регистрацию судов, прав на них и сделок переведут на принцип «одного окна». Это должно сделать эксплуатацию кораблей под российским флагом более гибкой и быстрой.

Напомним, что западные страны усилили давление на российский торговый флот. Москва квалифицирует эти действия как пиратство. С конца 2024 года произошла серия инцидентов: военные Франции и Бельгии силой захватывали танкеры в нейтральных водах, а суда получали повреждения из-за морских мин. В результате одного из таких инцидентов затонул сухогруз Ursa Major. Реагируя на угрозы, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что Военно-морской флот должен постоянно присутствовать в зонах судоходства для защиты гражданских судов. Он подчеркнул готовность к жёсткому отпору и предупредил, что попытки морской блокады будут пресекаться вплоть до применения военной силы.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что планы западных стран по задержанию российских коммерческих судов являются не чем иным, как «пиратством и разбоем». Он подчеркнул, что если такие действия начнут применяться на практике, Россия будет вынуждена отвечать зеркально, при этом оставляя за собой право выбрать место и способ ответа.