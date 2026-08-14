Призрак былого величия: «Владычица морей» испугалась захвата судов Россией

Великобритания может столкнуться с нехваткой военных сил для защиты своих судов в случае гипотетической попытки их захвата Россией. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Собеседники издания считают наиболее уязвимым Индо-Тихоокеанский регион, где британское военное присутствие ограничено. По их мнению, в случае такого сценария Королевским ВМС может не хватить кораблей для защиты судоходства.

Бывший глава британских ВМС адмирал Алан Уэст заявил, что флот страны на протяжении многих лет сокращался.

«У нас недостаточно кораблей, чтобы выполнять нашу роль по защите мирового судоходства», — сказал он.

По данным газеты, сейчас в Индийском океане находятся два британских патрульных корабля — Tamar и HMS Spey. Оба относятся к слабо вооружённым судам и могут использоваться для демонстрации военного присутствия.

Уэст отметил, что около 30 лет назад в регионе одновременно находились четыре-пять британских кораблей, а не два.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил Лондону обратиться за помощью к союзникам, в частности к Франции. По его мнению, это позволило бы распределить между странами задачи по сопровождению и защите судов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет зеркально реагировать на попытки захвата российских судов. Он охарактеризовал такие действия как пиратство и отметил, что ответные меры могут быть приняты в любой морской зоне, в том числе в Тихом океане.

Напомним, с осени 2024 года Запад активизировал давление на российский торговый флот, что в Москве расценивают как пиратские действия. За это время произошли несколько инцидентов: ВМС Франции и Бельгии задержали танкеры в нейтральных водах, а также произошёл подрыв на морских минах, в результате которого затонул сухогруз Ursa Major. В связи с этим Николай Патрушев, помощник президента и руководитель Морской коллегии РФ, предложил постоянно держать ВМФ в боевой готовности для защиты гражданских судов. Россия ясно заявила, что любые попытки морской блокады будут пресечены.