Досмотр судов в рамках военно-морской операции Евросоюза IRINI может привести к дальнейшему обострению отношений с Россией. Об этом газете «Известия» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Мосдорф.

По его словам, европейским странам не стоит предпринимать действия, которые Москва может воспринять как провокацию.

«Мы не хотим быть частью какой-либо эскалации против России», — подчеркнул парламентарий.

Мосдорф выразил надежду, что серьёзных последствий для отношений России и Европы удастся избежать.

При этом депутат заявил, что в случае усиления напряжённости Германия должна выступать против наиболее жёстких подходов отдельных европейских стран. В первую очередь он упомянул Великобританию и Францию.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата российских торговых судов. Президент назвал такие действия пиратством и подчеркнул, что ответные меры могут последовать в любой акватории, включая Тихий океан.

Напомним, Запад усиливает давление на российский торговый флот, что Москва называет пиратством. С осени 2024 года произошли инциденты: задержания танкеров ВМС Франции и Бельгии в нейтральных водах и подрыв на морских минах, потопивший сухогруз Ursa Major. В ответ Николай Патрушев, помощник президента и глава Морской коллегии РФ, предложил перевести ВМФ на постоянную боевую вахту для защиты гражданских судов. Россия чётко заявляет, что попытки морской блокады будут остановлены.