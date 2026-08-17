Атомоход «Арктика»: как советский корабль первым в мире дошёл до Северного полюса

Ровно 49 лет назад, 17 августа 1977 года, случилось то, что раньше казалось фантастикой: обычный с виду корабль своим ходом дошёл до самой северной точки планеты. До этого момента до полюса добирались пешком, на упряжках или пролетали сверху на самолётах, но судна там ещё не бывало. Атомный ледокол «Арктика» пробился сквозь многолетние льды и встал прямо на макушке Земли. Life.ru разобрался, как готовили этот поход и почему тот день стал одним из главных триумфов советской науки.

Корабль, которому не было равных

Как строили атомный ледокол «Арктика». Фото © ТАСС / Семён Майстерман

К середине 1970-х годов у СССР уже был опыт покорения арктических льдов: первый в мире атомный ледокол «Ленин» работал с 1957 года. Для похода к макушке планеты требовалась машина помощнее. «Арктику» заложили 3 июля 1971 года на Балтийском заводе в Ленинграде, а спустили на воду через полтора года, 26 декабря 1972-го. Корабль вышел внушительным: 148 метров в длину, водоизмещение 23 тысячи тонн, скорость хода до 20 узлов — заметно больше, чем у предшественника.

На борту у ледокола была своя маленькая цивилизация: столовая, кинозал, библиотека, две финские бани и даже парикмахерская. Для ледовой разведки с воздуха имелся собственный вертолёт, а на случай травм — медицинский блок с операционной. Судно приняли в эксплуатацию 25 апреля 1975 года, и следующие два года «Арктика» набиралась опыта на трассах Северного морского пути — главной морской дороги вдоль арктического побережья страны, которую и предстояло сделать удобнее для судов.

Приказ, которого ждали годы

Решение отправить атомоход прямо к полюсу приняли 13 июля 1977 года, и это была не просто прогулка ради рекорда. Специалисты хотели проверить, способен ли ледокол круглый год водить суда по кратчайшим северным маршрутам, а заодно показать миру возможности советского атомного флота. Руководителем похода стал лично министр морского флота СССР Тимофей Гуженко, а капитанский мостик занял опытный полярный капитан Юрий Кучиев, который раньше водил ледокол «Ленин».

Обычно экипаж ледокола состоял примерно из 150 моряков, но для похода к полюсу его усилили до 207 человек. На борт взяли учёных из нескольких институтов: специалистов по гребным винтам, атомщиков, следивших за энергетической установкой, и полярников, изучавших лёд и составлявших прогнозы погоды. Отбор шёл предельно тщательно, ведь на кону стоял престиж целой страны, а любая ошибка в подготовке могла обернуться серьёзной проблемой посреди ледяной пустыни, в тысячах километров от берега.

Путь через три моря к вершине планеты

Маршрут «Арктики» через Карское море и море Лаптевых. Фото © ТАСС / Семён Майстерман

9 августа 1977 года «Арктика» вышла из Мурманска и взяла курс на восток. Маршрут проложили через Карское море, затем ледокол прошёл проливом Вилькицкого и оказался в море Лаптевых. На отметке 130-го меридиана экспедиция повернула на север и держала это направление до самого полюса. Выбор коридора не был случайным: полярники заранее изучили, как дрейфует многолетний лёд от Новосибирских островов к Гренландии, и рассчитали путь с учётом попутного течения.

На две недели плавания экипаж оказался полностью отрезан от Большой земли: единственной связью с домом были короткие радиограммы да редкие слова через капитанский мостик. Позвонить родным моряки смогли только по возвращении в Мурманск — точно так же, как миллионы советских людей десятилетиями делали это у обычных уличных телефонов-автоматов, о непростой судьбе которых Life.ru недавно рассказывал отдельно. Для 1977 года это была абсолютно нормальная плата за такое путешествие.

Ледяная камнедробилка

14 августа «Арктика» вошла в зону многолетних льдов, и начался настоящий штурм. Ледокол не разрубает лёд, а наползает на него всем корпусом и продавливает своей тяжестью — чем прочнее преграда, тем больше корабля должно вползти на неё, чтобы вызвать разрушение. Самым тяжёлым испытанием стал участок в районе 88–89 градусов широты, куда судно вышло 16 августа при плохой видимости и встретило поле мощного пакового льда, оторвавшегося от массива у берегов Канады.

При преодолении этой ледяной перемычки ледокол дважды застревал намертво. Руководитель похода Тимофей Гуженко позже признавался, что в такие моменты чувствовал себя будто внутри камнедробилки: судно продвигалось толчками, то пятилось назад, то снова бросалось на препятствие. Путь среди торосов искал с воздуха бортовой вертолёт ледовой разведки — подобных крылатых героев советские зрители помнят и по десяткам культовых картин, где самолёты не раз спасали людей в самых безнадёжных ситуациях.

Момент, который вошёл в историю

17 августа 1977 года: «Арктика» на Северном полюсе. Фото © ТАСС / Семён Майстерман

17 августа 1977 года в четыре часа утра по московскому времени атомоход преодолел последний барьер и впервые в мире достиг географической точки Северного полюса в активном плавании. За семь суток с небольшим корабль прошёл свыше двух с половиной тысяч миль тяжелейшего пути. Первыми на девственный лёд спустились старший мастер атомной установки и мастер-ремонтник — они закрепили десятиметровый стержень для флага на белой равнине без единого ориентира.

В 9 часов 40 минут по московскому времени на этом стержне торжественно подняли флаг Советского Союза. Капитан Юрий Кучиев прикрепил к флагштоку ещё и древко от флага полярного исследователя Георгия Седова, который за десятилетия до этого пытался дойти до этой же точки, но смог преодолеть лишь около сотни километров из необходимых нескольких тысяч. Так символически соединились две эпохи покорения Арктики: между ними были десятилетия неудачных и порой трагических попыток.

Пятнадцать часов на вершине мира

«Арктика» простояла на полюсе пятнадцать часов, и это время экипаж провёл отнюдь не праздно. Учёные развернули на льду исследования по плану, а водолазы спустились под воду, чтобы проверить состояние винтов после тяжёлого перехода. По давней полярной традиции моряки протоптали вокруг флагштока замкнутый круг диаметром около сорока метров — своеобразную «кругосветку», которая позволяла за пару минут пересечь пешком все меридианы планеты сразу.

Рядом с флагштоком сделали небольшую полынью, в которой самые смелые из экипажа искупались прямо в водах Северного Ледовитого океана. На льду оставили набор памятных предметов: металлическую плиту с гербом СССР, капсулу с текстом гимна и проектом конституции, а также самодельный сувенирный штемпель, которым проштамповали больше сотни конвертов и открыток на память о рейсе. Каждый старался увезти домой и что-то личное — хотя бы каплю океанской воды, запаянную в целлофан вместе с фотографией.

Что дал стране этот поход

Итоги похода «Арктики» и награды экипажа. Фото © ТАСС / Семён Майстерман, © Wikipedia

Возвращение заняло меньше времени, чем дорога туда: всё автономное плавание растянулось на тринадцать суток, а общий пробег составил почти три тысячи восемьсот пятьдесят морских миль. Результаты оказались далеко не только символическими. Учёные собрали данные о том, как корпус ледокола взаимодействует со льдом в разных режимах, а затем на их основе разработали новые методики прочностных расчётов для корпусов ледоколов и транспортных судов.

Поход практически доказал главное: атомные ледоколы способны обеспечивать круглогодичную навигацию по кратчайшим маршрутам через Северный Ледовитый океан, а не только водить караваны вдоль привычной трассы Севморпути. За отвагу и профессионализм участников похода наградили орденами и медалями Советского Союза, а сам ледокол получил орден Октябрьской Революции. Капитан Юрий Кучиев, руководитель похода Тимофей Гуженко и ещё несколько членов экипажа стали Героями Социалистического Труда.

Сегодня, спустя почти полвека, тот августовский рейс остаётся одной из самых ярких страниц в истории освоения Арктики. «Арктика» доказала: человек способен добраться туда, где нет ни земли под ногами, ни привычных ориентиров, а есть только ледяные поля и небо над головой. Похожее чувство испытывают и те, кто следит за поведением природы прямо над нами, — недаром Life.ru регулярно разбирает, как на планету влияют вспышки на Солнце и магнитные бури, которые они вызывают.