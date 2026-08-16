150 лет со дня рождения Билибина: 10 сказочных иллюстраций, которые узнают даже далёкие от исскусства

Спросите любого, кто рос на русских сказках, как выглядела Баба-яга в избушке на курьих ножках, и перед глазами тут же встанет узорная рамка, роскошный терем и хищная старуха с клюкой. Эту картинку почти наверняка нарисовал Иван Билибин. 16 августа 1876 года родился художник, чьи книжные иллюстрации знает вся страна, хотя имя автора помнят единицы. В 2026 году Билибину исполняется 150 лет со дня рождения, и Life.ru собрал десять узнаваемых работ, которые давно живут отдельно от фамилии их создателя.

Жар-птица и лягушка с короной: с чего начался билибинский стиль

Иллюстрация Билибина к сказке об Иване-царевиче и Жар-птице. Фото © РИА Новости / А. Свердлов

Летом 1899 года 23-летний Билибин приехал в тверскую деревню Егны с книжкой сказок Афанасьева под мышкой. За несколько месяцев он нарисовал иллюстрации к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером Волке»: царевич в алом кафтане тянется к хвосту огненной птицы на фоне дремучего леса. Этот кадр знаком даже тем, кто ни разу не открывал книгу целиком, — он разошёлся по открыткам, тарелкам и школьным учебникам.

«Царевна-лягушка» в иллюстрациях Ивана Билибина. Фото © РИА Новости / А. Свердлов

Следом появилась «Царевна-лягушка»: Иван-царевич в узорном кафтане стоит в осеннем берёзовом лесу и смотрит на маленькую зелёную лягушку у своих ног, рядом со стрелой. Экспедиция заготовления государственных бумаг, которая печатала деньги для империи, неожиданно взялась издать книжки молодого художника большим тиражом. Билибин проиллюстрировал ещё четыре сказки за пару лет, и уже тогда сложился фирменный приём: чёткий контур и плоская заливка цветом.

Баба-яга в избушке и Марья Моревна на границе миров

Баба-яга и избушка на курьих ножках у Билибина. Фото © Wikipedia / Иван Яковлевич Билибин

«Василиса Прекрасная» подарила русской культуре, пожалуй, самый растиражированный образ Билибина — саму Бабу-ягу: растрёпанную седую старуху, которая летит через густой лес в ступе, а её волосы и лохмотья развеваются на ветру. Этот силуэт запомнили миллионы детей ещё до того, как выучили имя художника. Рядом скачут Красный всадник, символ солнца, и зловещий Чёрный всадник, символ ночи, а вокруг него летают птицы с человеческими лицами.

Марья Моревна и Кощей Бессмертный в рисунках Билибина. Фото © Wikipedia / Иван Яковлевич Билибин

В «Марье Моревне» Билибин показал противостояние богатыря и Кощея Бессмертного на фоне зубчатых стен волшебного царства, а узорная рамка напоминает резные наличники северных изб, которые художник срисовывал в экспедициях по Русскому Северу, — примерно как некоторые архитектурные шедевры России, которые навсегда исчезли с карты страны. Такие билибинские рисунки часто цитируют современные иллюстраторы фэнтези, хотя об источнике вдохновения многие из них даже не догадываются.

Финист, уточка и путь на Русский Север

«Перышко Финиста – Ясна сокола» в иллюстрациях художника. Фото © Wikipedia / Иван Яковлевич Билибин

«Перышко Финиста – Ясна сокола» и «Белая уточка» вышли в 1900–1901 годах — Билибин работал по 10–12 часов в сутки и за несколько лет успел проиллюстрировать семь народных сказок для Экспедиции заготовления государственных бумаг. А в 1902 году художника позвал в дорогу этнографический отдел Русского музея: он отправился в экспедицию по Архангельской, Вологодской и Новгородской губерниям изучать деревянное зодчество и народный костюм.

Сказка о белой уточке в рисунках Ивана Билибина. Фото © Wikipedia / Иван Яковлевич Билибин

Билибин рисовал избы поморов и северные храмы, много фотографировал и после возвращения написал несколько научных статей об архитектуре и народном творчестве XVII века на этих землях. Друзья-художники прозвали его Железной Рукой за метод работы: сначала жёсткий карандаш и калька, потом ватман и акварель — он заливал рисунок ровными цветовыми пятнами с чёткой стальной линией по контуру, без единого лишнего штриха и случайного мазка, всё выверено почти по-инженерному точно.

Царь Салтан, царь Додон и скандальный осёл

Царевна Лебедь из «Сказки о царе Салтане» кисти Билибина. Фото © Wikipedia / Иван Яковлевич Билибин

В 1905 году Билибин впервые поработал театральным художником в опере «Снегурочка» в Пражском национальном театре и в тот же год выпустил иллюстрации к своему первому Пушкину — «Сказке о царе Салтане». Тогда родился знаменитый силуэт Царевны Лебеди, который сегодня печатают на открытках и платках, а имя автора почти всегда забывают указать — похожая судьба недавно постигла актрису, которая полвека назад сыграла принцессу Мелисенту в сказке «31 июня».

Роскошь Додонова царства в «Сказке о Золотом Петушке». Фото © Wikipedia / Иван Яковлевич Билибин

В том же 1905 году Билибин рисовал карикатуры для сатирического журнала «Жупел», которым руководил Максим Горький, и изобразил Николая II в виде осла в масштабе 1:20. Номер изъяли из продажи, в доме художника провели обыск, а его самого арестовали на сутки. Спустя четыре года цензура запретила и оперу «Сказка о Золотом Петушке» — в царе Додоне разглядели того же императора — но 24 сентября 1909 года премьера в декорациях Билибина всё же прошла в частном московском театре.

Золотая рыбка, орёл и бегство из России

Золотая рыбка и старик у синего моря в рисунках Билибина. Фото © Иван Яковлевич Билибин

Последнюю версию «Сказки о Рыбаке и Рыбке» Билибин нарисовал уже в эмиграции, в 1933 году: старик у синего моря и рыбка с почти человечьим взглядом среди волн стали хрестоматийным образом жадности и позднего раскаяния. Эта картинка до сих пор украшает школьные хрестоматии и мультипликационные заставки, хотя большинство зрителей уверены, что перед ними просто «классическая» иллюстрация без конкретного автора.

Двуглавый орёл Билибина на монетах и купюрах России. Фото © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Самый массовый билибинский рисунок вообще не связан со сказками. Двуглавый орёл, которого Билибин разработал для печати Временного правительства, перекочевал на монеты и купюры современной России и виден миллионам людей ежедневно. Мало кто, когда достаёт мелочь, вспоминает, что этот силуэт придумал сказочник, а не геральдист. Кстати, проверить умение узнавать героя по одной детали недавно предлагал тест про восьмерых мультяшных слонов — с билибинскими образами будет не легче.

В 1936 году 60-летний Билибин получил советское гражданство и вернулся в Ленинград, где стал профессором Академии художеств и поражал студентов тем, что рисовал сложные орнаменты с завязанными глазами. Когда началась война, он отказался от эвакуации, остался в осаждённом городе и поселился в подвале общежития академии. Там художник умер от истощения в ночь на 7 февраля 1942 года. К 150-летию со дня рождения Билибина стоит вспомнить, кто на самом деле нарисовал детство нескольких поколений.