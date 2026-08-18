Две кровавые отметины: В Египте россиянку укусил морской угорь, способный перекусить сухожилия

Морской угорь атаковал 40-летнюю жительницу Москвы во время отдыха на дорогом египетском курорте Сахль-Хашиш у побережья Красного моря. Об этом рассказал telegram-канал SHOT.

Морской угорь укусил россиянку на элитном курорте в Египте. Фото © SHOT

По информации канала, женщина по имени Светлана зашла в воду, а спустя несколько минут ощутила резкую боль в стопе — будто в ногу воткнули иглу. Она быстро выбралась на сушу и заметила на коже две ярко-красные отметины от укуса.

Первым к пострадавшей подоспел муж. Через какое-то время следы на ноге стали больше. Позже на берегу обнаружили того, кто напал на туристку, — им оказался песчаный морской угорь.

Укусы этого существа опасны для людей. Из-за острых зубов угорь наносит глубокие раны, и вместе с ними в тело попадают бактерии. Это грозит серьёзной инфекцией и заражением. Помимо этого, хищник способен прокусить сухожилия и кровеносные сосуды.

До этого сообщалось, что отдыхающие из России, приехавшие в египетскую Хургаду, остались недовольны условиями в ряде местных пятизвёздочных гостиниц. По словам туристов, отели с пятью звёздами по факту больше походят на гостиницы категории «четыре звезды».