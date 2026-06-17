На морских пляжах Египта участились происшествия с участием рыб-хирургов — за последние две недели как минимум несколько россиян получили глубокие порезы от заострённых плавников этих обитателей Красного моря. Подробностями с телеграм-каналом BAZA поделились сами пострадавшие туристы.

Россияне всё чаще страдают от рыб-хирургов в египетских водах. Фото © Telegram / BAZA

Одна из отдыхающих, Анастасия, поведала, что неприятный эпизод случился с ней во время отпуска в Шарм-эль-Шейхе: войдя в прибойную зону, она обратила внимание на стайку ярких рыбок у самого берега и засмотрелась на них. Внезапно одна из особей приблизилась к ней, и девушка ощутила острую колющую боль в нижней конечности. Сначала ей оказали помощь в гостиничном медпункте, а затем транспортировали в муниципальную клинику, где медики диагностировали след от шипа рыбы-хирурга и наложили швы.

Женщина по имени Венера, также пребывавшая на этом же курорте, столкнулась с аналогичной травмой — агрессивная рыба пропорола ей ногу в трёх точках. Как утверждают очевидцы, подобные случаи носят системный характер: у пляжных зон Шарм-эль-Шейха и Хургады скопления этих опасных рыб достигают огромных размеров, при этом далеко не все участки побережья оборудованы предостерегающими аншлагами для купальщиков.

Ранее сообщалось, что в Египте временно прекратили все морские прогулки после того, как отдыхающие заметили хищных рыб в непосредственной близости от пляжей Хургады и Шарм-эш-Шейха. Хотя порты официально закрыли на трое суток из‑за шторма, и гостиницы, и туристы полагают, что на самом деле меры связаны с появлением акул, а власти просто стараются избежать паники. Одна из российских путешественниц встретилась с такой рыбой прямо в буйковой зоне своего отеля, когда спасатель громкими сигналами и криками призывал всех срочно покинуть воду.