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18 августа, 10:17

Сербия не планирует отменять безвиз с Россией

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменении паспортного режима на официальном уровне не обсуждается.

«Режим посещения Сербии будет проходить в том же режиме, который установлен много лет», — подчеркнул дипломат.

Ранее в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима с Россией в контексте евроинтеграции. В Кремле тогда отмечали, что подобные решения обычно принимаются на взаимной основе. Боцан-Харченко уточнил, что сейчас никаких изменений по визам и документам для поездок между Россией и Сербией не планируется.

Туроператоры рассказали о новых правилах оформления виз в Японию
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Ранее генконсул России в Женеве Игорь Попов заявил, что Швейцария последовательно ужесточает визовые требования для россиян. По его словам, отказы стали встречаться чаще, а выданные визы обычно ограничивают конкретными датами поездки. Дипломат подчеркнул, что гарантировать получение швейцарской визы сейчас нельзя независимо от цели визита.

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Александра Мышляева
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