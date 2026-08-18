Сербия не планирует отменять безвиз с Россией
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменении паспортного режима на официальном уровне не обсуждается.
«Режим посещения Сербии будет проходить в том же режиме, который установлен много лет», — подчеркнул дипломат.
Ранее в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима с Россией в контексте евроинтеграции. В Кремле тогда отмечали, что подобные решения обычно принимаются на взаимной основе. Боцан-Харченко уточнил, что сейчас никаких изменений по визам и документам для поездок между Россией и Сербией не планируется.
Ранее генконсул России в Женеве Игорь Попов заявил, что Швейцария последовательно ужесточает визовые требования для россиян. По его словам, отказы стали встречаться чаще, а выданные визы обычно ограничивают конкретными датами поездки. Дипломат подчеркнул, что гарантировать получение швейцарской визы сейчас нельзя независимо от цели визита.
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