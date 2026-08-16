Туроператоры рассказали о новых правилах оформления виз в Японию

Обновлённые требования к документам на японскую визу вряд ли заметно снизят поток туристов из России: за первое полугодие страну уже посетили более 100 тысяч россиян, почти на четверть больше прошлогоднего показателя. Об этом URA.ru рассказали представители туриндустрии.

Рост интереса связывают с удобными стыковочными рейсами через Китай и относительно слабой иеной. Особенно популярны Токио, Киото, Осака, район Фудзи и Хаконе. Осенью дополнительным магнитом становится сезон красных клёнов.

Сами визовые правила радикально не изменились, однако документы теперь проверяют строже. В частности, требуется оригинал банковской справки, а работающим заявителям — подтверждение занятости.

«Однократная виза вырастет с 3000 до 15 000 иен, многократная — с 6000 до 30 000 иен. Но это повышение не касается граждан России, для которых оформление туристической визы в Японию по-прежнему остаётся бесплатным», — объяснил эксперт РСТ Андрей Подколзин.

Средняя десятидневная поездка из Москвы с перелётом и проживанием оценивается примерно в 120–150 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.

Ранее Life.ru сообщал, что на фоне роста турпотока в Японии стало появляться всё больше вывесок и объявлений на русском языке. За первые шесть месяцев 2026 года страну посетили 104,4 тысячи россиян — на 24,7% больше, чем годом ранее.