«Настало время»: В США призвали Путина «поставить Японию на место»
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн призвал Россию жёстко ответить Японии по Курилам
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призвал Москву жёстко отреагировать на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно визита президента России Владимира Путина на Курильские острова. Своё мнение он высказал в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.
«Настало время Путину продемонстрировать российскую мощь в таких странах, как почти нацистская, судя по тому, что говорит премьер-министр Санаэ Такаити, Япония. Необходимо демонстративно, но осторожно, прояснить ситуацию, чтобы японцы знали своё место», — сказал он.
Он подчеркнул, что рассчитывать на поддержку Вашингтона в попытках давления на Россию Токио не стоит, поскольку США всегда руководствуются исключительно собственными интересами.
Напомним, 13 августа Владимир Путин впервые посетил Курилы, побывав на острове Итуруп. В ответ японский МИД выразил решительный протест, вновь напомнив о своих претензиях. При этом часть депутатов японского парламента раскритиковала реакцию руководства страны, назвав её незрелой. При этом посол США в Японии Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признаёт суверенитет Токио над Курильскими островами. Он подчеркнув, что американская сторона остаётся верна поддержке своего ключевого союзника в регионе.
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