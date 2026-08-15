Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призвал Москву жёстко отреагировать на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно визита президента России Владимира Путина на Курильские острова. Своё мнение он высказал в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.

«Настало время Путину продемонстрировать российскую мощь в таких странах, как почти нацистская, судя по тому, что говорит премьер-министр Санаэ Такаити, Япония. Необходимо демонстративно, но осторожно, прояснить ситуацию, чтобы японцы знали своё место», — сказал он.

Он подчеркнул, что рассчитывать на поддержку Вашингтона в попытках давления на Россию Токио не стоит, поскольку США всегда руководствуются исключительно собственными интересами.