Посол США в Японии Джордж Гласс официально подтвердил позицию Вашингтона, признающего суверенитет Токио над Курильскими островами (в японской интерпретации — «северными территориями»). В своём аккаунте в соцсети X дипломат подчеркнул, что американская сторона сохраняет неизменную приверженность поддержке своего ключевого союзника в регионе.

«США сохраняют непоколебимую позицию в отношении поддержки Японии — своего важного союзника — и признания её суверенитета над северными территориями», — написал американский посол.

Гласс подчеркнул ключевую роль американо-японского партнерства в поддержании стабильности и экономического благополучия в Индо-Тихоокеанском регионе. Он также подтвердил приверженность Вашингтона решительному противодействию любым попыткам дестабилизации сложившегося порядка.

Диалог между Москвой и Токио по вопросу заключения мирного договора, который должен был подвести итоги Второй мировой войны, длится с середины XX века. Основанием для территориального спора послужило включение Южного Сахалина и Курильских островов в состав СССР в 1946 году. Несмотря на то, что в 1951 году Япония официально заявила об отказе от прав на Курилы, Советский Союз не стал подписывать соответствующий документ.

На сегодняшний день Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, именуя их «северными территориями», в то время как российская сторона считает вопрос их принадлежности окончательно решённым. В 2022 году, в ответ на антироссийские санкции Токио, Москва официально прекратила переговорный процесс, свернула обсуждение совместной хозяйственной деятельности на островах и аннулировала упрощённый визовый режим для бывших японских жителей Курил.