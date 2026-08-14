В Пекине напомнили Токио о двух важных документах после воя из-за визита Путина на Курилы

Официальный Пекин выступил с призывом к Токио придерживаться международных договорённостей, сформированных после Второй мировой. Соответствующее заявление сделал представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цзякунь.

Дипломат давал письменный ответ на просьбу журналистов прокомментировать поездку российского лидера Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Он подчеркнул, что японской стороне следует уважать миропорядок, закреплённый такими документами, как Каирская и Потсдамская декларации.

Го Цзякунь добавил, что Китай неизменно выступает за должное уважение и защиту итогов победы в мировой антифашистской войне.

Ранее Владимир Путин прибыл в Сахалинскую область. В четверг он провёл встречу с главой региона Валерием Лимаренко, а на Итурупе осмотрел несколько объектов социальной инфраструктуры.

После этого японский МИД выразил протест. Токио считает Итуруп и ещё три острова южных Курил своими территориями, однако Москва указывает, что они вошли в состав СССР по результатам войны и российский суверенитет над ними не обсуждается.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая реакцию Токио, заявила, что выпады японского руководства, вновь одержимого ревизионистскими нарративами, показывают близорукость официальной линии. Она отметила, что недружественные шаги властей Японии в отношении России противоречат интересам её собственных граждан.

Напомним, после окончания Второй мировой войны южная часть Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи) вошла в состав СССР. При этом Токио, апеллируя к двустороннему Трактату о торговле и границах 1855 года, настаивает на возвращении этих территорий, в то время как Москва считает их неотъемлемой частью своей территории по итогам войны, закреплённым в международных документах. Отсутствие мирного договора между странами, а также стратегическое и экономическое значение островов делают этот вопрос ключевым раздражителем в российско-японских отношениях и препятствием для их полноценного развития.