От казаков до Ялты: Мединский провёл исторический ликбез, почему Курилы всегда были и будут российскими

Владимир Мединский перечислил три исторических основания принадлежности Курильских островов России. Свою позицию помощник президента РФ изложил в краткой исторической справке об освоении архипелага.

Отсчёт начинается с 1639–1641 годов, когда Курилы исследовали казаки, а русские картографы нанесли архипелаг на карты. Поэтапное присоединение островов к России, согласно приведённой хронологии, началось в 1711 году.

В 1740-м было опубликовано обследование 34 островов. Как отмечается в исторической справке МИД РФ, к тому времени Россия уже фактически осуществляла суверенитет над этой территорией.

Следующей вехой стал указ Екатерины II от 1786 года о правах Российской империи на Дальнем Востоке. В документе предписывалось объявить, что все острова Курильской гряды «признаются и впредь признаваемы будут принадлежащими Российской империи».

Ещё одним основанием Мединский назвал Ялтинские соглашения 1945 года. Союзники согласовали передачу Курильских островов Советскому Союзу как одно из условий его вступления в войну против Японии. Подробнее эту тему помощник президента разбирал в своей исторической лекции.

Таким образом, российские права на архипелаг Мединский связывает с первооткрытием, первоосвоением и итогами Второй мировой войны.

Напомним, 13 августа Владимир Путин впервые лично посетил Курилы. Президент осмотрел рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный», пообщался с сотрудниками предприятия, а также обсудил с местным протоиереем строительство нового храма. Поездка российского вызвала протест Японии. Токио вызвал посла РФ, который разъяснил японцам, что Курильские острова — неотъемлемая часть России.