«Необоснованный демарш»: Посол в Токио объяснил японцам, что Курилы — это Россия

Посол России в Токио Николай Ноздрев, которого вызвали в японский МИД для выражения «протеста» из-за поездки президента Владимира Путина на Итуруп, заявил, что южные Курилы — неотъемлемая часть России. Об этом говорится в заявлении посольства.

В ответ на необоснованный демарш российский дипломат разъяснил японской стороне, что острова вошли в состав РФ по итогам Второй мировой войны на законных основаниях, и их принадлежность не вызывает сомнений. Он также подчеркнул, что поездки президента по своей стране — это внутреннее дело России.

«Поездки президента по территории нашей страны — исключительно суверенные решения российского руководства и не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин прибыл на остров Итуруп. Эта поездка стала для Путина первым личным визитом на Курилы. Ранее высшие руководители страны приезжали сюда пять раз МИД Японии уже поспешил выразить «решительный протест» из-за визита Путина на острова. В Токио вновь заявили о своих территориальных претензиях.

Российская Федерация занимает неизменную и юридически обоснованную позицию по вопросу принадлежности Курильских островов: суверенитет России над этими территориями закреплён по итогам Второй мировой войны и не подлежит пересмотру. Москва исходит из того, что территориальный спор с Японией де-факто отсутствует, поскольку переход островов под юрисдикцию СССР, а затем России стал результатом международно-правовых актов, включая Устав ООН и послевоенные соглашения. Любые попытки Токио увязать заключение мирного договора с передачей островов рассматриваются российской стороной как несостоятельные и противоречащие духу современного миропорядка, основанного на незыблемости границ, сложившихся после 1945 года.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул сегодня, что Курильские острова были, есть и останутся российской территорией. По его словам, любого, кто не понимает «вечной принадлежности» Курил РФ, могут ждать «страшные последствия».