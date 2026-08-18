Гарантий нет, отказы множественные: Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам

Швейцария последовательно ужесточает выдачу виз россиянам, заявил генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов. По его словам, гарантий получения визы сейчас нет независимо от цели поездки.

Россияне сталкиваются с множественными отказами, а если визу дают, то строго на даты поездки.

«Можем констатировать, что идёт действительно уже такая устойчивая линия на ужесточение выдачи виз россиянам», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что с 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать российские загранпаспорта старого образца — без биометрического чипа. Исключение сделала только Швеция: до конца 2026 года в страну смогут въезжать те, у кого есть виза или вид на жительство, оформленные до 1 октября. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходного периода не ввели.