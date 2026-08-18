Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 07:07

Гарантий нет, отказы множественные: Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам

Генконсул РФ: Швейцария ужесточает выдачу виз россиянам, гарантий получения нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikadun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikadun

Швейцария последовательно ужесточает выдачу виз россиянам, заявил генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов. По его словам, гарантий получения визы сейчас нет независимо от цели поездки.

Россияне сталкиваются с множественными отказами, а если визу дают, то строго на даты поездки.

«Можем констатировать, что идёт действительно уже такая устойчивая линия на ужесточение выдачи виз россиянам», — сказал дипломат.

Туроператоры рассказали о новых правилах оформления виз в Японию
Туроператоры рассказали о новых правилах оформления виз в Японию

Ранее стало известно, что с 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать российские загранпаспорта старого образца — без биометрического чипа. Исключение сделала только Швеция: до конца 2026 года в страну смогут въезжать те, у кого есть виза или вид на жительство, оформленные до 1 октября. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходного периода не ввели.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Швейцария
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar