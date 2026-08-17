Ещё четыре страны Европы закроют въезд россиянам без биометрии

Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября перестанут признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрического чипа. Это следует из обновлённых данных Еврокомиссии.

Исключение предусмотрела Швеция: до конца 2026 года туда смогут въезжать обладатели виз и ВНЖ стран ЕС и Шенгена, оформленных до 1 октября. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходного периода не вводят.

По подсчётам АТОР, после вступления новых правил в силу пятилетние российские загранпаспорта перестанут принимать уже 15 европейских государств. Сейчас в этот список входят, в частности, Германия, Франция, Финляндия, Польша, страны Балтии, Чехия, Дания, Румыния и Исландия. Life.ru ранее подробно рассказывал, куда россиян уже не пускают со старыми загранпаспортами.

Эксперты связывают ограничения с переходом европейских границ на цифровые системы контроля и более высокой защищённостью документов с чипом. Владельцам пятилетних паспортов рекомендуют заранее оформить биометрический документ.