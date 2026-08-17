Ещё четыре страны Европы закроют въезд россиянам без биометрии
Бельгия, Швеция, Люксембург и Нидерланды закроют россиянам без биометрии въезд
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Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября перестанут признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрического чипа. Это следует из обновлённых данных Еврокомиссии.
Исключение предусмотрела Швеция: до конца 2026 года туда смогут въезжать обладатели виз и ВНЖ стран ЕС и Шенгена, оформленных до 1 октября. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходного периода не вводят.
По подсчётам АТОР, после вступления новых правил в силу пятилетние российские загранпаспорта перестанут принимать уже 15 европейских государств. Сейчас в этот список входят, в частности, Германия, Франция, Финляндия, Польша, страны Балтии, Чехия, Дания, Румыния и Исландия. Life.ru ранее подробно рассказывал, куда россиян уже не пускают со старыми загранпаспортами.
Эксперты связывают ограничения с переходом европейских границ на цифровые системы контроля и более высокой защищённостью документов с чипом. Владельцам пятилетних паспортов рекомендуют заранее оформить биометрический документ.
Ещё весной Германия предлагала распространить отказ от российских небиометрических паспортов на весь Евросоюз. При этом оформить новый загранпаспорт в России по-прежнему можно через МФЦ, МВД или Госуслуги — порядок для обычных граждан летом 2026 года не отменяли.
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