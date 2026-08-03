Отменили ли загранпаспорт через МФЦ: что изменилось с 26 июля 2026 года

Оформление загранпаспортов через МФЦ в России не отменяли. Большинство граждан по-прежнему могут подать заявление через многофункциональный центр, портал Госуслуг или подразделение МВД.

Слухи появились после вступления в силу новых административных регламентов МИД России 26 июля 2026 года. Однако они затрагивают только граждан, которых зарегистрированные в МИД организации направляют в зарубежные служебные командировки и которые оформляют документы через министерство. Для туристов и других россиян обычный порядок получения загранпаспорта не изменился, пояснила пресс-служба МИД.

Разбираемся, можно ли оформить загранпаспорт через МФЦ в 2026 году, что на самом деле изменилось с 26 июля, где теперь подавать документы и сколько придётся заплатить

Отменили ли оформление загранпаспорта через МФЦ

Нет, МФЦ продолжают принимать заявления на оформление загранпаспортов.

В июле в интернете начали появляться сообщения, будто после вступления в силу новых регламентов МИД подать документы можно только через Госуслуги или непосредственно в министерстве. В отдельных публикациях прямо утверждалось, что услугу в МФЦ якобы отменили.

МИД официально опроверг такую трактовку. Ведомство подчеркнуло, что новые регламенты регулируют только услуги, оказываемые самим министерством отдельной категории граждан. Обычные россияне, проживающие на территории страны, по-прежнему могут обращаться в МФЦ, подразделения МВД или подавать заявление через Госуслуги.

Главный ответ: если человек оформляет загранпаспорт для отпуска, лечения, учёбы, поездки к родственникам или другой личной цели, новые правила МИД его не затрагивают.

Что изменилось с 26 июля 2026 года

С 26 июля начали действовать обновлённые административные регламенты МИД по оформлению заграничных паспортов.

Путаница возникла из-за положения о том, что получение паспорта через МФЦ в рамках соответствующей услуги МИД не предусмотрено. Эту норму ошибочно распространили на всех граждан и на всю систему оформления загранпаспортов.

На самом деле регламенты МИД не отменяют правила, по которым документы внутри России оформляет МВД. Они применяются к гражданам, направляемым за рубеж в служебные командировки организациями, зарегистрированными в МИД, и обращающимся за услугой через такую организацию.

Для остальных россиян сохраняются три основных способа подачи заявления:

через МФЦ;

через портал Госуслуг;

непосредственно через подразделение МВД по вопросам миграции.

Кого действительно затронули новые правила

Ограничение касается не туристов и не всех работающих россиян.

Новый порядок применяется, если одновременно выполняются несколько условий:

гражданин направляется в зарубежную служебную командировку;

его направляет организация, зарегистрированная в МИД России;

заявление на паспорт оформляется через эту организацию;

услугу предоставляет непосредственно МИД.

Именно для этой категории получение результата через МФЦ не предусмотрено. Если человек самостоятельно оформляет обычный загранпаспорт для личных поездок, он может продолжать пользоваться МФЦ, Госуслугами или подразделениями МВД.

Где оформить загранпаспорт в 2026 году

Через МФЦ

В многофункциональном центре можно лично подать заявление и документы. Если заявление принято через МФЦ, готовый загранпаспорт также выдают в этом центре.

Возможность оформить биометрический паспорт на десять лет зависит от оснащения конкретного отделения. Для него требуется специальное оборудование для фотографирования и сбора биометрических данных. Поэтому перед посещением необходимо проверить перечень услуг выбранного МФЦ.

Паспорт старого образца на пять лет доступен в большем количестве отделений. Биометрические документы оформляют только центры, оснащённые специальными криптокабинами или другими необходимыми комплексами.

Через Госуслуги

На Госуслугах можно заполнить и отправить заявление, выбрать подразделение МВД и отслеживать статус оформления.

Полностью дистанционно получить загранпаспорт нельзя. После проверки заявления потребуется лично посетить подразделение МВД: предъявить оригиналы документов, пройти фотографирование и, при оформлении биометрического паспорта, необходимые процедуры. Затем нужно будет забрать готовый документ.

Через подразделение МВД

Заявление можно подать непосредственно в подразделении МВД по вопросам миграции.

Этот вариант подходит тем, кто не хочет пользоваться Госуслугами, не нашёл нужной услуги в своём МФЦ или имеет основания для срочного оформления документа.

Как оформить загранпаспорт через МФЦ

Шаг 1. Выберите вид паспорта

В России выдают:

паспорт старого образца сроком на пять лет;

биометрический паспорт нового поколения сроком на десять лет.

От вида документа зависят размер госпошлины, процедура оформления и доступность услуги в конкретном МФЦ.

Шаг 2. Проверьте услуги выбранного МФЦ

Не каждый центр принимает заявления на биометрические паспорта. Проверить возможность оформления документа можно на региональном сайте «Мои документы» или по телефону выбранного отделения.

Шаг 3. Запишитесь на приём

Во многих регионах доступна предварительная запись. Некоторые отделения также принимают посетителей в порядке живой очереди.

Шаг 4. Подготовьте документы

Основной пакет зависит от возраста заявителя, вида паспорта и конкретной ситуации.

Взрослому обычно потребуются:

внутренний паспорт гражданина России;

сведения о работе, учёбе и другой деятельности за последние десять лет;

действующий загранпаспорт, если он уже есть;

документы о смене фамилии, имени или отчества, если данные менялись;

фотографии — при оформлении паспорта старого образца;

дополнительные документы при наличии специальных обстоятельств.

Точный перечень лучше проверить перед визитом в выбранном МФЦ. Официальные региональные центры указывают, что для подачи также могут потребоваться сведения о воинском учёте и другие документы в зависимости от возраста и ситуации заявителя.

Шаг 5. Оплатите госпошлину

Реквизиты можно получить при оформлении услуги. Размер платежа зависит от вида паспорта и возраста получателя.

Шаг 6. Подайте заявление

Сотрудник МФЦ проверит документы и передаст заявление в МВД.

При оформлении биометрического паспорта заявителя фотографируют на специальном оборудовании. Возможность пройти всю процедуру непосредственно в МФЦ зависит от оснащения центра.

Шаг 7. Дождитесь уведомления

Статус заявления можно проверять способом, предусмотренным региональным МФЦ. После изготовления паспорта заявителю направят уведомление.

Шаг 8. Получите документ

Если заявление подавалось через МФЦ, готовый паспорт выдают в этом же центре. Для получения взрослому понадобится внутренний российский паспорт, а при оформлении документа ребёнку — свидетельство о рождении и документы законного представителя.

Сколько стоит загранпаспорт в 2026 году

Размер госпошлины зависит от срока действия документа и возраста заявителя.

Размер госпошлины за загранпаспорт в 2026 году зависит от вида документа и возраста заявителя. Для детей младше 14 лет тариф вдвое ниже. Инфографика © Life.ru

Такие размеры госпошлин установлены Налоговым кодексом и указаны на Госуслугах.

Дополнительно платить за сам факт обращения через МФЦ не нужно. Госпошлина взимается за изготовление загранпаспорта.

Сколько делают загранпаспорт

Срок зависит от места подачи заявления и обстоятельств заявителя.

Обычно документ оформляют:

не более одного месяца — при подаче в регионе, где гражданин зарегистрирован;

не более трёх месяцев — при обращении в другом регионе либо в случаях, требующих дополнительных проверок;

не более трёх рабочих дней — при документально подтверждённой необходимости срочного выезда.

вотОснованием для срочного оформления могут стать экстренное лечение за рубежом, тяжёлая болезнь или смерть близкого родственника. Потребуются подтверждающие медицинские документы либо заверенное сообщение из-за границы.

Срочное оформление следует заранее согласовать непосредственно с подразделением МВД. Не каждый вид паспорта технически возможно изготовить за три рабочих дня.

Какой паспорт выбрать: на пять или десять лет

Чем отличаются загранпаспорта старого и нового образца: сроки действия, стоимость, наличие чипа и доступность оформления через МФЦ. Инфографика © Life.ru

Пятилетний документ обходится дешевле и доступен в большем количестве МФЦ. Биометрический действует вдвое дольше, но его оформление требует специального оборудования.

Можно ли оформить загранпаспорт ребёнку через МФЦ

Да, заявление на загранпаспорт ребёнку можно подать через МФЦ, если выбранный центр оказывает соответствующую услугу.

Документы подаёт родитель, усыновитель, опекун или другой законный представитель. Для ребёнка до 14 лет потребуются свидетельство о рождении, документы о гражданстве при необходимости и паспорт представителя. Для подростка от 14 лет также понадобится его внутренний российский паспорт.

При оформлении биометрического паспорта ребёнку необходимо пройти фотографирование на специальном оборудовании. Порядок личного присутствия ребёнка при оформлении пятилетнего паспорта следует проверить в конкретном МФЦ.

С 20 января 2026 года свидетельство о рождении больше нельзя использовать как единственный документ для выезда российского ребёнка младше 14 лет за границу. Для поездок в страны, куда ранее дети могли въезжать по свидетельству, теперь требуется загранпаспорт.

Что изменится с 1 января 2027 года

Правительство также утвердило изменения в бланках загранпаспортов, но они не связаны со слухами об отмене МФЦ.

С 1 января 2027 года сведения о несовершеннолетних детях перестанут вносить в загранпаспорта родителей. Уже выданные документы менять из-за этого не потребуется: они продолжат действовать до окончания срока.

Нужно ли заново подавать заявление после 26 июля

Нет. Если заявление уже было принято через МФЦ, Госуслуги или подразделение МВД, новые регламенты МИД не требуют его переоформлять.

Порядок подачи документов для обычных граждан внутри России не изменился.

Где получить уже готовый загранпаспорт

Место получения зависит от способа подачи заявления:

при обращении через МФЦ паспорт выдают в МФЦ;

при подаче через Госуслуги — в выбранном подразделении МВД;

при личном обращении в МВД — в соответствующем подразделении.

Перед посещением необходимо дождаться сообщения о готовности документа.

Частые вопросы

Правда ли, что МИД отменил загранпаспорта через МФЦ?

Нет. МИД опроверг информацию о прекращении оформления загранпаспортов через МФЦ. Изменения коснулись только граждан, которых зарегистрированные в министерстве организации направляют в зарубежные служебные командировки.

Можно ли оформить загранпаспорт в МФЦ в 2026 году?

Да. МФЦ продолжают принимать заявления. Однако перечень доступных услуг зависит от региона и оснащения конкретного центра.

Можно ли сделать биометрический загранпаспорт через МФЦ?

Да, если в выбранном отделении есть необходимое оборудование. Перед записью нужно проверить, принимает ли центр заявления на паспорта нового поколения.

Можно ли подать заявление через Госуслуги?

Да. Через Госуслуги можно заполнить анкету, выбрать подразделение МВД и следить за статусом заявления. Для предъявления документов и получения паспорта всё равно потребуется личное посещение.

Где теперь получать загранпаспорт?

Там, где предусмотрено выбранным способом подачи. При оформлении через МФЦ паспорт обычно получают в том же центре, при подаче через Госуслуги — в выбранном подразделении МВД.

Сколько стоит загранпаспорт через МФЦ?

Госпошлина не зависит от того, подаётся заявление через МФЦ или МВД. Пятилетний паспорт стоит 2 000 рублей для взрослых и 1 000 рублей для детей до 14 лет. Биометрический — 6 000 и 3 000 рублей соответственно.

Сколько делают загранпаспорт через МФЦ?

Как правило, до одного месяца при подаче в регионе регистрации и до трёх месяцев в остальных случаях. Само обращение через МФЦ не увеличивает установленный законом срок изготовления.

Можно ли оформить загранпаспорт не по прописке?

Да. Обратиться можно и в другом регионе, но срок изготовления может составить до трёх месяцев.

Нужно ли менять уже выданный паспорт?

Нет. Новые регламенты МИД не отменяют и не сокращают срок действия уже выданных загранпаспортов.

Касаются ли новые правила обычных туристов?

Нет. Если паспорт оформляется для отпуска или другой личной поездки через МФЦ, МВД либо Госуслуги, порядок остаётся прежним.

Итог

Оформление загранпаспортов через МФЦ в 2026 году не отменили. С 26 июля изменились административные регламенты МИД, но они распространяются только на отдельную категорию граждан, направляемых в зарубежные командировки зарегистрированными в министерстве организациями.