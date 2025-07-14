Юрист рассказала, почему опасно хранить в телефоне фото паспорта
Юрист Георгиева: Не следует хранить в телефоне фотографии документов
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Хранение фотографий документов, паролей и других конфиденциальных материалов на мобильных устройствах значительно повышает вероятность утечки личной информации. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала юрист Алла Георгиева, отметившая ключевые риски, связанные с подобной практикой.
По словам эксперта, при краже или взломе смартфона злоумышленники получают прямой доступ к аккаунтам жертвы, что может привести к несанкционированному использованию финансовых приложений, включая оформление кредитов без ведома владельца. Кроме того, компрометация личных данных способна повлечь за собой серьёзные последствия в виде мошеннических действий и утраты конфиденциальности.
Специалист рекомендует сразу удалять снимки документов и банковских карт после их использования, воздерживаться от сохранения паролей даже в чатах мессенджеров и применять надёжные способы запоминания или хранения данных вне телефона. Также важно регулярно очищать память устройства от устаревшей и лишней информации.
Ранее в Госдуме рассказали россиянам, как за пару секунд определить, что вы разговариваете с мошенником. Депутат сообщил, что аферисты всегда говорят своим жертвам, что решение нужно принимать как можно скорее, иначе они могут потерять свои деньги.