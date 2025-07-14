Юрист рассказала, почему опасно хранить в телефоне фото паспорта

Хранение фотографий документов, паролей и других конфиденциальных материалов на мобильных устройствах значительно повышает вероятность утечки личной информации. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала юрист Алла Георгиева, отметившая ключевые риски, связанные с подобной практикой.

По словам эксперта, при краже или взломе смартфона злоумышленники получают прямой доступ к аккаунтам жертвы, что может привести к несанкционированному использованию финансовых приложений, включая оформление кредитов без ведома владельца. Кроме того, компрометация личных данных способна повлечь за собой серьёзные последствия в виде мошеннических действий и утраты конфиденциальности.

Специалист рекомендует сразу удалять снимки документов и банковских карт после их использования, воздерживаться от сохранения паролей даже в чатах мессенджеров и применять надёжные способы запоминания или хранения данных вне телефона. Также важно регулярно очищать память устройства от устаревшей и лишней информации.