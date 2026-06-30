Замена паспорта: что нужно знать о получении нового документа в 20 и 45 лет
МВД: Россиянам нужно сменить паспорт в 20 и 45 лет в течение 90 дней
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Россияне должны подать документы на замену паспорта в течение 90 дней после достижения 20 или 45 лет. Правила в беседе с РИА «Новости» напомнили в пресс-службе МВД РФ.
«Документы и личные фотографии для выдачи (замены) паспорта по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста должны быть сданы гражданином РФ не позднее 90 календарных дней после наступления указанных обстоятельств», — сообщили в МВД.
Также в министерстве напомнили, что паспорт нужно бережно хранить. При утрате или хищении документа на территории России необходимо сразу обратиться в МВД.
Ранее в МВД России объяснили, какие отметки являются обязательными во внутрироссийском паспорте, а какие вносятся только по желанию гражданина. К первым относятся две записи: о регистрации по месту жительства и снятии с учёта, а также об отношении к воинской обязанности.
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