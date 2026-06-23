Строгий анфас и никаких улыбок: МВД чётко объяснило, каким должно быть фото на паспорт

Фотография для паспорта гражданина РФ должна соответствовать возрасту человека на день подачи заявления, она может быть как черно-белой, так и цветной. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.

«Личные фотографии должны быть идентичны и соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления о выдаче (замене) паспорта, в черно-белом или цветном исполнении, размером 35×45 мм с изображением лица без головного убора», — приводит заявление ведомства РИА «Новости».

Размер фото должен быть 35 на 45 миллиметров. Сниматься нужно строго анфас, глядя прямо в объектив, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. Допускается только белый, ровный фон без посторонних предметов и теней.

Особое внимание уделено деталям: глаза на снимке должны быть открыты, волосы не могут их закрывать. Головной убор разрешён только по религиозным соображениям, но важно, чтобы он не скрывал овал лица. Изображение лица должно быть чётким, в фокусе — от линии волос до подбородка и от уха до уха. Любое отклонение от этих требований, подчеркнули в МВД, является официальным основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

Также ранее в МВД России разъяснили, какие отметки являются обязательными во внутрироссийском паспорте, а какие вносятся только по желанию гражданина. К первым, по словам представителей министерства, относятся две записи: о регистрации по месту жительства и снятии с учёта, а также об отношении к воинской обязанности.