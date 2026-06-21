В МВД назвали обязательные отметки в российском паспорте

В МВД России разъяснили, какие отметки являются обязательными во внутрироссийском паспорте, а какие вносятся только по желанию гражданина. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Обязательными, по словам представителей министерства, являются две записи: о регистрации по месту жительства и снятии с учёта, а также об отношении к воинской обязанности. Остальные сведения вносятся исключительно по инициативе владельца документа.

К необязательным относятся отметки о группе крови и резус-факторе, заключении и расторжении брака, о детях до 14 лет, о ранее выданных внутренних и заграничных паспортах. Также по желанию можно внести номер записи из единого федерального регистра населения.

Ранее в МВД РФ рассказали о том, как можно снизить риск утечки персональных данных в интернете. Сотрудники ведомства рекомендуют гражданам закрыть свои профили в социальных сетях от посторонних и более внимательно относиться к той информации, которая попадает в публичный доступ. Особое внимание следует уделять фотографиям документов — их лучше удалять из открытых публикаций, поскольку такие изображения могут быть использованы злоумышленниками.