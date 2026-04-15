В МВД объяснили, почему серия и номер паспорта не могут быть закреплены навсегда

Серия и номер паспорта не могут быть пожизненно закреплены за гражданином, поскольку при утрате документа эти данные рискуют оказаться скомпрометированными. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ирина Волк разъяснила, почему идея с одними паспортными данными на всю жизнь несостоятельно.

В министерство поступило предложение усовершенствовать выдачу паспортов, позволив сохранять серию и номер при замене — по аналогии с ИНН, который остаётся у человека навсегда. Однако Волк пояснила, что такой подход невозможен.

«Серия и номер паспорта относятся не к личности гражданина, как вышеупомянутый ИНН, а всего лишь к бланку документа», — подчеркнула представитель ведомства.

Бланк паспорта является защищённой полиграфической продукцией уровня А, изготовление которой подчиняется строгим требованиям. На каждый экземпляр наносится уникальная идентификационная нумерация для учёта.

Ранее в Министерстве внутренних дел РФ напомнили гражданам о штрафе до 5 тысяч рублей за просрочку замены внутреннего паспорта, тогда как за заграничный с истёкшим сроком действия никакой ответственности не предусмотрено. В МВД уточнили, что наказание за несвоевременную замену общегражданского удостоверения личности регулируется статьёй 19.15 КоАП РФ.