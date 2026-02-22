В МВД напомнили, какой штраф грозит за несвоевременную замену паспорта

В МВД РФ напомнили, что за несвоевременную замену паспорта предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

«Административная либо иная ответственность за неурочную замену заграничного паспорта с истекшим сроком действия законодательством РФ не предусмотрена. При этом за несвоевременную замену внутрироссийского паспорта ответственность установлена статьей 19.15 КоАП РФ», — уточнили в МВД.

Согласно статье 19.15 КоАП РФ, за несвоевременную замену паспорта россиянам из регионов грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а жителям Москвы и Санкт-Петербурга — от 3 до 5 тысяч рублей.

