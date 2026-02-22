Олимпиада в Милане
22 февраля, 04:24

В МВД напомнили, какой штраф грозит за несвоевременную замену паспорта

Обложка © Life.ru

В МВД РФ напомнили, что за несвоевременную замену паспорта предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

«Административная либо иная ответственность за неурочную замену заграничного паспорта с истекшим сроком действия законодательством РФ не предусмотрена. При этом за несвоевременную замену внутрироссийского паспорта ответственность установлена статьей 19.15 КоАП РФ», — уточнили в МВД.

Согласно статье 19.15 КоАП РФ, за несвоевременную замену паспорта россиянам из регионов грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а жителям Москвы и Санкт-Петербурга — от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее попытка пожарить шашлык на балконе обернулась для жителя Москвы 13-дневным арестом. Александр К. решил устроить пикник прямо в своей квартире 1 февраля, разведя огонь, чем, естественно, возмутил соседей. На их претензии он отвечал нецензурной бранью. Как выяснилось, это не первый его проступок, что и стало причиной столь сурового вердикта.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Алена Пенчугина
