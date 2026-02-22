Депутат Якубовский: Отсутствие домового чата в MAX грозит штрафом

В России управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны соблюдать новые правила цифрового взаимодействия с жильцами посредством домовых чатов в нацмессенджере Max. Нарушение требований может грозить штрафом до 300 тысяч рублей, сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

С 1 сентября компании должны обеспечить возможность официальной переписки с жильцами через Max. А с 17 февраля на платформе обязаны публиковать режим работы, контактные телефоны, адреса электронной почты, данные диспетчерской и аварийной службы.

Якубовский уточнил, что отдельного штрафа за отсутствие домового чата нет, но несоблюдение правил управления многоквартирным домом подпадает под статью 7.23.3 КоАП РФ. При повторных нарушениях руководителю организации могут запретить занимать должность на определённый срок.

«Несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации. В таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей», — уточнил депутат.

А ранее мошенники начали создавать фейковые домовые чаты, где оставляют ссылку якобы на чат-бот «Госуслуг» для оформления заявки на плановую проверку индивидуальных приборов учёта воды. Однако переход по ссылке опасен и откроет аферистам доступ к личным данным пользователя.