Геометки, фото документов и открытые профили: МВД назвало опасные привычки в соцсетях
МВД рекомендовало закрыть профили в соцсетях для защиты от мошенников
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В МВД России рассказали, как снизить риск утечки персональных данных в интернете. В ведомстве рекомендуют закрыть профили в соцсетях от посторонних и внимательнее следить за тем, что попадает в публичный доступ.
Особое внимание стоит уделить фотографиям документов. Их лучше удалить из открытых публикаций, поскольку такие снимки могут использовать злоумышленники. Также россиянам советуют не размещать изображения с геометками. По ним можно вычислить домашний адрес, привычные маршруты и другие личные детали.
«Для обеспечения сохранности персональных данных рекомендуется отказаться от размещения в сети изображений с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты», — объяснили в МВД на запрос РИА «Новости».
Кроме того, в министерстве напомнили о настройках приватности и двухфакторной аутентификации. Эти меры стоит включить во всех мессенджерах, которыми человек регулярно пользуется.
Ранее в МВД России предупредили о новой схеме злоумышленников, которые предлагают гражданам лёгкий заработок. За деньги они просят фотографировать надгробия участников спецоперации или «аллеи героев».
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