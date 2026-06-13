Геометки, фото документов и открытые профили: МВД назвало опасные привычки в соцсетях

В МВД России рассказали, как снизить риск утечки персональных данных в интернете. В ведомстве рекомендуют закрыть профили в соцсетях от посторонних и внимательнее следить за тем, что попадает в публичный доступ.

Особое внимание стоит уделить фотографиям документов. Их лучше удалить из открытых публикаций, поскольку такие снимки могут использовать злоумышленники. Также россиянам советуют не размещать изображения с геометками. По ним можно вычислить домашний адрес, привычные маршруты и другие личные детали.

«Для обеспечения сохранности персональных данных рекомендуется отказаться от размещения в сети изображений с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты», — объяснили в МВД на запрос РИА «Новости».

Кроме того, в министерстве напомнили о настройках приватности и двухфакторной аутентификации. Эти меры стоит включить во всех мессенджерах, которыми человек регулярно пользуется.

Ранее в МВД России предупредили о новой схеме злоумышленников, которые предлагают гражданам лёгкий заработок. За деньги они просят фотографировать надгробия участников спецоперации или «аллеи героев».