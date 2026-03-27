Германия предложила ЕС прекратить признание небиометрических загранпаспортов РФ

Германия выступила с инициативой о скоординированном прекращении признания небиометрических российских загранпаспортов на уровне всего Европейского союза. Как сообщили Euractiv три дипломатических источника, Берлин продвигает эту идею в качестве меры по ужесточению пограничного контроля и обеспечению безопасности на внешних границах объединения.

Предложение Германии уже получило поддержку Чехии, Финляндии, Польши и Румынии. В ближайшее время вопрос будет обсуждаться на техническом уровне среди представителей стран ЕС, что может привести к формированию единой общеевропейской политики в отношении российских паспортов старого образца. Ряд государств Евросоюза в последние годы уже ввели подобные ограничения в одностороннем порядке: Германия с 1 января 2026 года перестала признавать пятилетние загранпаспорта граждан России, требуя наличия биометрического документа нового поколения. Аналогичные меры приняла Финляндия, которая введёт их с начала лета 2026 года, сделав ряд исключений для несовершеннолетних и обладателей финского вида на жительство.

В случае принятия единого решения российские туристы и граждане, владеющие загранпаспортами старого образца (сроком действия 5 лет), могут столкнуться с невозможностью въезда в страны Евросоюза, даже если документ формально остаётся действительным. Биометрические паспорта, которые выдаются на 10 лет, содержат электронный носитель с отпечатками пальцев и фотографией владельца, что делает их более защищёнными. Инициатива Германии, если она будет реализована, приведёт к унификации визово-миграционной политики ЕС в отношении России и создаст дополнительные препятствия для поездок россиян в Европу.

Life.ru рассказывал, что на прошлой неделе в США ужесточили проверки для граждан России — миграционная служба ICE массово вызывает их в офисы для личного подтверждения легальности пребывания. Под особое внимание попали в том числе знаменитости, уехавшие из страны после начала спецоперации.