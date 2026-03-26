26 марта, 11:07

Слуцкий опять не получил визу для поездки в США

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вновь не смог получить американскую визу для поездки в составе парламентской делегации. Об этом он сообщил журналистам, добавив, что аналогичная ситуация складывалась и перед предыдущими Генассамблеями ООН.

«Я, как всегда, не получил визу [в США], как и на последние Генассамблеи ООН», — сказал он.

Несмотря на это, делегация отправится в США в запланированном составе. Как уточнил Слуцкий, в неё вошли его первые заместители Вячеслав Никонов и Светлана Журова, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, а также другие парламентарии. Глава комитета назвал предстоящий визит важным и пожелал коллегам успешной работы.

«Как он сюда приехал?» Киевские дипломаты набросились на Мирошника в ООН
«Как он сюда приехал?» Киевские дипломаты набросились на Мирошника в ООН

Ранее сообщалось, что делегация депутатов Госдумы планирует посетить Штаты для встречи с американскими конгрессменами. Ожидается, что группу возглавит внук советского государственного деятеля Вячеслава Молотова — Вячеслав Никонов, занимающий пост заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам. Визит может состояться только при условии временного снятия санкционных ограничений в отношении российских парламентариев.

Наталья Афонина
