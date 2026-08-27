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27 августа, 00:39

Россия может первой получить безвизовый режим с Индией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KM Salih

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KM Salih

Индия может впервые запустить режим безвизовых поездок для организованных туристических групп именно с Россией. Переговоры между странами продолжаются, сообщил посол Индии в Москве Винай Кумар газете «Известия». Точные сроки пока не определены, поскольку сторонам необходимо согласовать технические процедуры.

По словам дипломата, подобных соглашений о групповом туризме Нью-Дели ранее не заключал. Сейчас въезжать в страну без виз в рамках двусторонних договорённостей могут владельцы дипломатических и служебных паспортов.

Минэкономразвития России предложило разрешить взаимные поездки групп численностью от трёх до 50 человек на срок до 21 дня. Ранее Москва и Нью-Дели также обсуждали возможность установить 30-дневный безвиз для организованных путешественников.

С 1 января Индия уже отменила сбор за оформление электронных туристических виз сроком на 30 дней. Льгота распространяется как на самостоятельных путешественников, так и на группы.

В первом полугодии взаимный турпоток увеличился на 8%. За шесть месяцев Индию посетили около 50 тысяч россиян.

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Ранее Life.ru писал, что Сербия не планирует отменять безвизовый режим с Россией. Вопрос о введении новых требований или изменении порядка поездок на официальном уровне не обсуждается. Несмотря на заявления о возможном пересмотре правил в рамках евроинтеграции Белграда, действующие условия въезда останутся прежними.

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Виталий Приходько
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